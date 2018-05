Ronaldo tijdens CL-viering Real Madrid: "Tot volgend jaar!" TLB

27 mei 2018

23u46 9 Champions League Meteen na zijn de Champions League-finale in Kiev uitte Cristiano Ronaldo enkele bizarre quotes bij beIN Sport. "Ik richt me binnen enkele dagen tot de fans, maar het was erg leuk om in Madrid te zijn." Het einde van het huwelijk zat eraan te komen, dachten velen. Maar zo'n vaart lijkt het niet te lopen.

Tijdens de CL-viering van Real stelde Ronaldo vandaag immers veel fans gerust. "Bedankt allemaal en tot volgend jaar!", zei de Portugese superster door de microfoon, waarna hij luidkeels 'We Are The Champions' begon mee te zingen. Ronaldo's contract in de Spaanse hoofdstad loopt in elk geval nog tot medio 2021.

Ook in een interview met het Amerikaanse Fox Sports toonde Ronaldo spijt over zijn quotes. “Het doet iets af aan onze prachtige en historische prestatie”, aldus Ronaldo. “De persoonlijke zaken van een speler zijn nu niet van belang. Het is misschien een beetje uit de context gehaald, maar ik had het ook niet zo moeten zeggen.” Vandaag liet Ronaldo het alvast niet aan zijn hart komen. 'CR7' vierde met zijn ploegmaats een stevig feestje met de fans.

Y ahora esto. "Gracias, hasta el próximo año". Actuación lamentable de Cristiano Ronaldo durante las horas posteriores a la 13a. Ansia de protagonismo. pic.twitter.com/Yb9YOd2ChL Lluís Bou Morera(@ bou7official) link