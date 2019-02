Ronaldo reageert met giftig gebaar op gezangen in Atlético-tribune: “Logisch als je 60.000 man op je flikker hebt” DMM

20 februari 2019

23u41 0 Champions League Juventus heeft een slechte zaak gedaan in Madrid. De Italianen verloren in Wanda Metropolitano met 2-0 van Atlético en daar kon zelfs Cristiano Ronaldo himself weinig tegen inbrengen. De Portugees liet zich in de eerste helft opmerken met een opvallend gebaar. Eentje waarmee hij reageerde op gezangen uit de tribune.

Een zwaaiend handje met vijf uiteengespreide vingers. Verwijzend naar het aantal keer dat hij de Gouden Bal of de Champions League heeft gewonnen. De Atlético-fans mochten in dat opzicht nog kiezen van Cristiano Ronaldo. Het was het antwoord van de 34-jarige Portugees op de spreekkoren die hem een hele wedstrijd plagend toeriepen om zijn belastingen te betalen. De reactie van de Portugees loog er niet om, al moeten we daar volgens Johan Boskamp wel begrip voor opbrengen.

“Als je constant 60.000 mensen op je flikker hebt en je bij elk balcontact geroep rond je oren krijgt, dan ja... Zo’n speler verdient dit niet, weet je. Hij is zo’n verschrikkelijk goede voetballer”, aldus de Gouden Schoen van 1975 in de studio bij Q2. “Je ziet dat hij puur bezig is met die mensen, normaal reageert hij daar niet op. Sinds kort is hij daar gevoeliger voor. Met alle rotzooi die op zijn pad komt.”

“Er is dat vrouwtje in Miami of weet ik veel waar het was. Die belastingtoestanden... Elke keer wordt dat herhaald. 60.000 mensen zitten dat dan te roepen als waanzinnigen. Normaal kan hij met die druk om, maar hij is anders geworden op dat vlak. Zijn sociaal gevoel is veranderd. Hij gaat op stap met kinderen, bij Real deed hij dat minder. Ook de ziekte van zijn mama komt daar bij. Dan kan ik me best voorstellen dat hij een mindere dag heeft en zo reageert.”

#ATMJUV

Cristiano Ronaldo reminding Atleti fans that he has won five trophies of something they have not won in their lives😂😂🌚pic.twitter.com/loCAUliNHr Omoniyi Israel(@ omoissyy) link

Simeone grijpt naar edele delen

Ronaldo was overigens niet de enige die zich liet opmerken met een opvallend gebaar. Atlético-coach Diego Simeone voelde de ontlading op een wel heel speciale plaats bij de 1-0 van Gimenez. Met een bedenkelijke viering tot gevolg. Simeone werd deze week voor de vijfde keer vader. Misschien moeten we daar de verwijzing zoeken.

Diego Simeone celebrating during Ateltico's win over Juventus tonight 😂 pic.twitter.com/6txbDRusi5 talkingbaws.com(@ talkingbaws) link