Ronaldo heeft spijt van uitlatingen rond vertrek: "Had het zo niet moeten zeggen"

27 mei 2018

11u35

Bron: BeIN Sports 408 Champions League Meteen na zijn derde triomf in de Champions League uitte Cristiano Ronaldo enkele bizarre quotes bij beIN Sport. Verlaat hij Real? "Ik richt me binnen enkele dagen tot de fans, maar het was erg leuk om in Madrid te zijn." Intussen heeft de Portugees spijt van die uitlatingen.

"Het belangrijkste was om te winnen. Ik niet gescoord? Geen probleem. Wie heeft de meeste titels en meeste doelpunten gemaakt? Misschien moeten ze de naam van dit toernooi maar veranderen in de CR7 Champions League", aldus de Portugees meteen na het laatste fluitsignaal bij beIN Sport. Maar dan ging het plots over zijn toekomst. "Of dit project bij Real met mij moet verder gaan? Nu moeten we vooral genieten en binnen enkele dagen richt ik mij tot de fans die al die jaren aan mijn zijde stonden. Het was erg leuk om in Madrid te zijn."

"Dat klinkt als een afscheid?", aldus de interviewer. "Ik zal binnen een paar dagen een antwoord geven", herhaalde Ronaldo. "De toekomst is nu niet belangrijk, we hebben zonet geschiedenis geschreven." (lees onder de foto verder)

Alleen met familie

Stevige worden die meteen als een lopend vuurtje rondgingen. Toen Sergio Ramos voor de microfoon werd gehaald werd hij onmiddellijk geconfronteerd met de verrassende uitlatingen. "Als hij iets achterhoudt, moet hij het vandaag nog duidelijk maken. 'Cris' is zo belangrijk, hij is nergens beter dan bij Real."

In een interview met het Amerikaanse Fox Sports toonde Ronaldo spijt rond zijn ophefmakende quotes. "Het doet iets af aan onze prachtige en historische prestatie", aldus Ronaldo. "De persoonlijke zaken van een speler zijn nu niet van belang. Het is misschien een beetje uit de context gehaald, maar ik had het ook niet zo moeten zeggen."

Opvallend: volgens Spaanse media ging Ronaldo in het NSK Olimpiejsky ver weg van zijn ploegmakkers de overwinning vieren. Hij stond alleen met zijn familie op het veld en roerde zich niet in het feestgedruis van zijn Madrileense collega's. Een teken aan de wand? Het is trouwens niet de eerste keer dat Ronaldo en bommetje dropt over een mogelijk vertrek bij Real. Telkens tekende hij uiteindelijk toch een nieuw contract in de Spaanse hoofdstad. Zijn huidige verbintenis loopt nog tot 2021 en levert hem naar verluidt jaarlijks 23,6 miljoen euro op.

Niet tegen België?

Ook het Portugese A Bola heeft zich inmiddels in de debatten geroerd, specifiek over zijn eerstvolgende optreden bij de nationale ploeg. De toonaangevende krant stelt dat Ronaldo maandag verwacht wordt op de plechtigheden in Madrid en de dag nadien bij de nationale ploeg van Portugal moet opdagen. Wellicht krijgt de sterspeler echter vrij tot na het oefenduel tegen onze Rode Duivels - zaterdag 2 juni. Vijf dagen later oefent Portugal een tweede keer tegen Algerije. Er borrelt dus iets rond de vedette, zoveel is zeker.