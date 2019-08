Ronaldo geeft toe dat hij strijd met jongere Messi mist, “maar ik zie er nog wel steeds goed uit voor mijn leeftijd” ODBS

30 augustus 2019

06u28 0 Champions League De hoofdtrofee van ‘Speler van het Jaar’ moesten Leo Messi en Cristiano Ronaldo aan Virgil van Dijk laten, maar voor het leukste en unieke interview van de avond in het Monegaskische Grimaldi Forum tekenden ze wel. Ronaldo, nadat hij Messi gecomplimenteerd had: “Zij die mij haten, gaan me hier de komende jaren nog zien hoor.”

Messi’s vrije trap tegen Liverpool werd verkozen tot het mooiste doelpunt van het voorbije Champions League-seizoen, waarop de Argentijn eerst nog wat obligate commentaar gaf. Tot Ronaldo aan de tand gevoeld werd. Waarom hij zoveel met Messi aan het babbelen was tijdens de ceremonie, wou interviewster Reshmin Chowdhury weten. “Wij praten veel en ik had hem wat te vragen. Kijk, het is nu vijftien jaar dat wij samen aan de top staan. Dat moet toch uniek zijn in het voetbal? Niet te onderschatten. Natuurlijk hebben wij een goeie relatie. We zijn nog altijd niet samen gaan eten (daarop hintte Ronaldo ook recent), maar hopelijk doen we dat eens in de toekomst.”

Waarop de Engelse Chowdhury, die samen met Pedro Pinto de show rond de loting verzorgde, het slim aanpakte. Zij somde even op wat Ronaldo het voorbije seizoen gepresteerd had. All-time topschutter van de Champions League, scudetto en Nations League. “De Supercup met Juventus ook, merkte Ronaldo fijntjes op. Het was na die negen jaar Madrid een speciaal seizoen in Turijn. Maar ik geef toe dat ik Spanje en de strijd met Leo mis. Hij maakte mij beter en vice versa.”

Chowdhury wou Ronaldo nog laten beloven dat hij straks ook samen zou stoppen met Messi. Ronaldo: “Hij is twee jaar jonger dan ik... (lachje) Maar ik denk dat ik er nog steeds goed uitzie voor mijn leeftijd. Ik hoop en denk er over twee, drie jaar nog te zijn. Sorry aan mijn haters, maar zij gaan me hier de komende jaren nog zien hoor.”