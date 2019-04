Ronaldo en Juventus klaar voor wedstrijd tegen Ajax Redactie

10 april 2019

08u34

Bron: AP 0

Juventus speelt vanavond in Amsterdam de kwartfinale in de Champions League tegen Ajax. De ploeg met Cristiano Ronaldo is er klaar voor en coach Massimiliano Allegri voorziet een spannende wedstrijd. “De kans is klein dat de match eindigt in nul-nul”.