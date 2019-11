Ronaldo en De Ligt ondanks lichte blessures toch in selectie Juventus tegen Atlético Redactie

26 november 2019

15u26 0 Champions League Matthijs de Ligt en Cristiano Ronaldo kunnen vanavond voor Juventus spelen in het thuisduel tegen Atlético Madrid. Trainer Maurizio Sarri heeft beide spelers opgenomen in zijn selectie van twintig spelers, van wie er nog wel twee op de tribunes in Turijn moeten plaatsnemen.

Verdediger De Ligt hield een schouderblessure over aan de gewonnen competitiewedstrijd van zaterdag tegen Atalanta (1-3), topschutter Ronaldo ontbrak in dat duel vanwege knieklachten. Sarri vertelde maandag nog dat het onzeker was of beide basiskrachten konden meedoen tegen Atlético.

De trainer van Juventus hoeft in principe ook geen risico's te nemen, want de Italiaanse kampioen is met tien punten uit vier duels al zeker van een plek in de achtste finales. Atlético heeft momenteel zeven punten en schaart zich bij een zege ook bij de laatste zestien.