Ronaldo en co nog niet zeker van halve finales: kolkende Johan Cruijff ArenA stuwt sterk Ajax naar gelijkspel tegen Juve TV

10 april 2019

22u47 9 Ajax AJA AJA 1 einde 1 JUV JUV Juventus Champions League Ajax mag blijven dromen van de halve finale van de Champions League. De Amsterdammers toonden zich ook tegen Juventus, dat zich tevreden moest stellen met een 1-1-gelijkspel. Cristiano Ronaldo - vlak voor rust - en David Neres - vlak na de pauze - zorgden voor de goals in een uiterst sfeervolle Johan Cruijff ArenA .

Lang hoefden de fans in Amsterdam niet te wachten op de eerste doelkansen. Frederico Bernardeschi was al na twee minuten gevaarlijk, maar zijn schot zoefde over. De reactie van Ajax liet niet lang op zich wachten. Hakim Ziyech dook op langs rechts en kon ook op doel beslissen. Enkele Ajacieden juichten al, maar de bal belandde in het zijnet. De kansen bleven voor de thuisploeg en het gevaar kwam vooral van één man: Ziyech. Zijn eerste schot tussen de palen was nog te centraal, maar kort nadien moet Szczęsny zich toch helemaal strekken om de plaatsbal van Ziyech over te tikken.

Juventus probeerde het dan maar op de counter na balverlies van Ajax op het middenveld. Bernardeschi probeerde vol uithalen, maar Frenkie de Jong zorgde er met een scherpe tackle voor dat Onana niet in actie hoefde te komen. Net voor rust sloeg de ‘Oude Dame’ dan toch vernietigend toe. De onvermijdelijke Ronaldo kopte een voorzet van João Cancelo perfect in de rechterhoek. Onana kon de bal niet meer uit zijn doel weren. Een ijskoude douche voor de thuisploeg.

Maar de Amsterdammers lieten zich niet van de wijs brengen. Ajax kwam sterk uit de kleedkamer en de pijlsnelle David Neres maakte vrijwel meteen gelijk. De kersverse Braziliaanse international dribbelde zestien binnen en deed het net trillen met een heerlijke plaatsbal. Met het thuispubliek achter zich bleef Ajax aandringen. Schöne, Ziyech en Veltman probeerden voor de voorsprong te zorgen, maar hun pogingen waren niet gevaarlijk genoeg. Juventus kon daar enkel een vrije trap tegenover zetten, maar die draaide voorlangs. Enkele spelers van Juve konden er nét niet bij. De VAR keek nog even of er geen overtreding werd gemaakt door Tagliafico en dat was wel het geval, maar de VAR kneep een oogje toe.

In het slotkwartier gingen beide teams nog voor de winst. Ajax-coach Erik ten Hag gunde de 19-jarige Jurgen Ekkelenkamp zijn eerste Champions League-minuten in zijn tweede match voor de hoofdmacht Ajax. De jongeling speelde met lef en kwam zelfs tot een schietkans, maar die was te centraal om Szczęsny te verschalken. Aan de overzijde zorgde de sterk ingevallen Douglas Costa bijna voor de 1-2. Hij was meermaals gevaarlijk vanaf links, maar zag zijn beste kans tegen de paal belanden. Daardoor bleven de bordjes in evenwicht en ligt alles nog open voor de terugmatch in Turijn.