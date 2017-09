Romelu Lukaku scoort twee keer voor United (en komt daarmee in select lijstje) 23u06

Bron: Belga 0 Photo News Champions League Manchester United heeft een makkelijke 1-4 zege geboekt tegen CSKA Moskou in de tweede groepswedstrijd van de Champions League. Romelu Lukaku was de grote man bij de 'Red Devils' met twee doelpunten. Daarmee werd Lukaku de negende Belg die twee keer kon scoren in een duel in de Champions League.

De Rode Duivel had amper vier minuten nodig om zijn tweede doelpunt van deze Champions League-campagne te maken. Niet veel later werd het 0-2 toen Anthony Martial een strafschop benutte. CSKA stond machteloos en Lukaku mocht nog voor het halfuur ongehinderd zijn tweede doelpunt van de avond binnenduwen. Henrik Mkhitaryan maakte de afstraffing compleet. De treffer van Konstantin Kuchaev in de slotfase was niet meer dan een pleister op de wonde.



Nog in groep A stuurde FC Basel Benfica naar huis met forfaitcijfers. In de stand prijkt Manchester United aan de leiding met 6 op 6. FC Basel en CSKA Moskou hebben drie punten, Benfica staat laatste zonder punten.

Lukaku negende Belg met tweeklapper in Champions League

1) Danny Boffin 08/12/1993 Werder Bremen - Anderlecht 5-3

2) Wesley Sonck 01/10/2003 Ajax - Club Brugge 2-0

3) Mbo Mpenza 21/11/2006 Lille - Anderlecht 2-2

4) Daniel Van Buyten 03/04/2007 AC Milan - Bayern München 2-2

5) Eden Hazard 21/10/2014 Chelsea - Maribor 6-0

6) Anthony Vanden Borre 04/11/2014 Arsenal - Anderlecht 3-3

7) Maxime Lestienne 30/09/2015 CSKA Moskou - PSV 3-2

8) Dries Mertens 28/09/2016 Napoli - Benfica 4-2

9) Romelu Lukaku 27/09/2017 CSKA Moskou - Man United 1-4

