Roma verliest bij Shakhtar, maar heeft dankzij 20-jarige sensatie wel belangrijk uitdoelpunt beet (2-1) YP/TLB

21 februari 2018

22u39 3 Champions League AS Roma heeft in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League met 2-1 verloren op het veld van Shakhtar Donetsk. En daar mochten Radja Nainggolan – tachtig minuten op het veld - en zijn ploegmaats niet over klagen.

De Italianen hadden het knap lastig tegen het leger Braziliaanse artiesten van Shakhtar, al was het een bezoekende artiest die het in de eerste helft even heel stil maakte in Oekraïne. Op assist van Dzeko had Cengiz Ünder er in de eerste helft immers 0-1 van gemaakt. Het 20-jarige toptalent scoorde de voorbije weken aan de lopende band en ook in Europa was hij dus op de afspraak.

Maar na de pauze zetten de gastheren die scheve situatie recht. Kort na rust maakte Facundo Ferreyra gelijk en Fred schoot zijn team met een héérlijke vrijschop nog naar de zege. En Shakhtar had nog meer kunnen scoren, maar doelman Alisson Becker hield de kansen van Roma gaaf.