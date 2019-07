Rode Ster en Celtic, met Bolingoli (ex-Club) wellicht aan aftrap, openen dans op kampioenenbal tussen kleine garnalen LPB

09 juli 2019

16u29 0 Champions League Met de heenmatchen van de eerste voorronde in de Champions League wordt vanavond de dans geopend op het kampioenenbal. De grote kanonnen komen we uiteraard pas in de groepsfase tegen. Rode Ster Belgrado en Celtic Glasgow zijn de opvallendste namen die de wei in moeten met de kleine garnalen.

De vroege intrede van Rode Ster en Celtic in de Champions League heeft alles te maken met de zwakke Europese coëfficiënt van respectievelijk Servië en Schotland. Servië staat 19de op de UEFA-ranking, Schotland 20ste. Om u een idee te geven: onder meer Tsjechië (13de), Denemarken (16de) en Cyprus (18de), bezwaarlijk Europese voetbalgrootheden te noemen, gaan beide landen vooraf.

De povere landenranking maakt dat Rode Ster, vorig jaar aanwezig in de groepsfase in een poule met PSG, Liverpool en Napoli, vanavond de degens kruist met Suduva Marijampole, de kampioen van... Litouwen. Bekendste naam bij de Servische topclub: gewezen Duits international Marko Marin, op een blauwe maandag nog actief bij Anderlecht. Ook vorig seizoen kwamen Rode Ster en Suduva elkaar tegen in Europa, toen in de tweede CL-voorronde. Over twee duels werd het 5-0 in Servisch voordeel.

Celtic van zijn kant begint aan het avontuur op het veld van het Bosnische FK Sarajevo. “Een gevaarlijke tegenstander, zo vroeg op het seizoen”, zegt Neil Lennon, coach van ‘The Bhoys’. “Zij zijn kampioen van hun land, we moeten respect voor hen opbrengen. De loting kon een stuk makkelijker.”

Bij Celtic is het uitkijken naar het debuut van Boli Bolingoli, die aan de aftrap wordt verwacht. De ex-winger van Club Brugge kwam tijdens de zomermercato over van het Oostenrijkse Rapid Wien.

Tenslotte wordt het ook voor Emilio Ferrera een bijzondere avond. De Brusselse coach neemt het met het Luxemburgse F91 Dudelange op tegen La Valletta uit Malta.

Club Brugge komt in de derde voorronde van de Champions League in actie, met heenwedstrijd op 6 of 7 augustus en terugmatch op 13 augustus. RC Genk is als landskampioen rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase.