Rode Duivels maken furore: drie Belgen pronken in ‘CL-elftal van de week’ GVS

07 maart 2019

16u20

Bron: Belga 1 Champions League De Rode Duivels maken furore. De UEFA heeft haar ‘Elftal van de Week’ in de Champions League bekendgemaakt en daarin pronken liefst drie Rode Duivels. Achterin is er plaats voor het Tottenham-duo Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. Voorin viel de keuze op Romelu Lukaku, die gisteren voor Manchester United tweemaal scoorde tegen PSG en de Parijse CL-droom aan flarden schoot.

Lukaku was met zijn twee goals bepalend in de verrassende kwalificatie van de Mancunians voor de kwartfinales. Lukaku en co verloren de heenwedstrijd op Old Trafford vorige maand nog met 0-2, maar wonnen gisteren in Parijs met 1-3.

Tottenham klaarde dinsdag de klus in Dortmund. Na een 3-0-zege op Wembley in het heenduel wonnen de Spurs ook in Dortmund (0-1). Vertonghen en Alderweireld hielden achterin de boel gesloten en dat leverde hen een nominatie op.

Verder sieren nog meer pionnen van Tottenham en spelers van Ajax het elftal van de week. Ajax levert na de demonstratie bij Real Madrid drie spelers, Tottenham vier.

Elftal van de Week

Doelman: Hugo Lloris (Fra/Tottenham)

Verdedigers: Toby Alderweireld (BEL/Tottenham), Jan Vertonghen (BEL/Tottenham), Alex Telles (Bra/FC Porto)

Middenvelders: Serge Aurier (Ivo/Tottenham), Hakim Ziyech (Mar/Ajax), Lasse Schöne (Den/Ajax), Juan Bernat (Spa/PSG)

Aanvallers: Moussa Marega (Mal/FC Porto), Romelu Lukaku (BEL/Manchester United), Dusan Tadic (Ser/Ajax)

The 🔝-scoring #UCLfantasy players this week! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/mPA2jQ89nu UEFA Champions League(@ ChampionsLeague) link