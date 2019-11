Rits: “Er is een penaltylijst”, Mechele: “Dit moet intern besproken worden” PJC/TLB

06 november 2019

“Enorm frustrerend”, noemde Mats Rits de nederlaag in Parijs. “Want we speelden zeer goed. Ons plannetje is voor 95 procent gelukt, alleen die goal ontbrak. We verdienden meer, dat is jammer, zeker omdat we die penalty misten.” Ook Rits vond het bizar dat Diagne en niet Vanaken trapte. “We moeten dit intern bespreken, er is een lijst, meer wil ik daar niet over zeggen. Dat de coach kwaad was? Dat leek me wel, ja.”

Mechele: “Enorm jammer”

“Ik vind dat we vanavond minstens een punt verdienen, misschien wel drie punten”, aldus verdediger Brandon Mechele na het laatste fluitsignaal. “We hadden de controle over de match en zaten goed in de match. We krijgen ook de kansen om minstens een punt te pakken, maar dat doen we niet. En dat is enorm jammer. De gemiste penalty? Dat is iets iets wat intern besproken moet worden. Ik heb er niets over te zeggen. Dit is een gemiste kans. Ik denk dat er in de kleedkamer woordje over zal moeten worden gepraat.”