RETRO QUIZ: Anderlecht - Celtic. Wat weet jij nog van de CL-match tussen beide ploegen in 2003? Hans Op de Beeck

Hoogspanning in het Park vanavond. Anderlecht gaat op zoek naar zijn eerste punten in de Champions League dit seizoen. Op papier is de thuismatch tegen Celtic Glasgow de confrontatie met de meeste kans op de drie punten. Exact zoals in 2003, toen dezelfde confrontatie op weliswaar de derde speeldag van de poulefase op het programma stond, maar paars-wit wel zijn eerste zege boekte. Het werd toen 1-0. In de quiz hieronder tien vragen waarbij je kan testen hoeveel jij nog over die bewuste partij weet.

