RETRO: Liverpool wint Europa Cup I tegen AS Roma dankzij 'spaghetti legs' Sven Van Londersele

24 april 2018

17u21 1 Champions League Vanavond strijden Liverpool en AS Roma een eerste keer om een plek in de finale van de Champions League. De Reds hebben de statistieken alvast mee. Zij wonnen drie van de vijf eerdere confrontaties, waaronder de Europa Cup I-finale in 1984, mede dankzij de spaghettibewegingen van doelman Grobbelaar. Wij frissen uw geheugen even op.

1. Europa Cup I-finale (1984)

Het allereerste duel tussen Liverpool en Roma was meteen het meest memorabele. Beide teams mochten in het Stadio Olimpico, thuisbasis van de Romeinen, om de Europa Cup I (de huidige Champions League) strijden. De Engelsen hadden tot dan al drie keer de 'beker met de grote oren' in de lucht mogen steken, voor Roma was de finale in eigen stadion de allereerste.

Na 90 én 120 minuten stond het nog steeds gelijk (1-1). Respectievelijk Phil Neal (Liverpool) en Roberto Pruzzo (Roma) konden allebei scoren in de eerste helft. Strafschoppen moesten dus beslissen over eindwinst. Daarbij plaatste Liverpool-doelman Bruce Grobbelaar zich in het collectief geheugen. Niet door zelf een penalty te stoppen. De Zimbabwaan begon bij de elfmeter van Graziani kronkelende bewegingen te maken met zijn benen, de befaamde 'spaghetti legs'. De Italiaan miste, waarop Kennedy de Reds naar het delirium schoot.

In een interview met de Britse krant Liverpool Echo blikt Grobbelaar zelf nog eens terug: "Graziani hield zijn arm heel de tijd rond de scheidsrechter en babbelde met de man onderweg naar zijn strafschop. Dat enerveerde mij enorm. Toen besloot ik om de 'spaghetti legs' te doen in een poging hem uit zijn concentratie te halen", aldus Grobbelaar.

Bekijk de beelden van de beruchte penalty hier:

2. Vierde ronde UEFA Cup (2001)

Begin deze eeuw ontmoetten beide teams elkaar opnieuw, dit keer in het kader van de UEFA Cup. In een dubbele confrontatie trok Liverpool weer aan het langste eind. Dankzij twee doelpunten van Michael Owen behaalden de Reds een zeer gunstige uitgangspositie. Het werd nog even warm in de return, maar verder dan een 0-1-zege kwamen de Italianen op Anfield niet.

Dit was overigens de enige overwinning ooit van de 'giallorossi' op Engelse bodem, verspreid over alle Europese competities. Sinds 1965 mochten de Italianen het maar liefst 20 keer proberen, maar zonder veel succes. Het resulteerde in 11 nederlagen, 8 gelijke spelen en 1 overwinning, die dus geen kwalificatie opleverde.

Liverpool stootte door en zou de UEFA Cup dat seizoen zelfs winnen, na een beklijvende finale tegen het Spaanse Alavés (5-4).

Het verslag van de enige Romeinse overwinning in Engeland kan u hier bekijken:

3. Tweede groepsfase Champions League (2002)

Een jaar later stonden Liverpool en AS Roma voor de (voorlopig) laatste keer tegenover elkaar, in de toenmalige tweede groepsfase van de Champions League. De Romeinen konden in deze duels zelfs niet scoren. In Italië werd Liverpool nog op 0-0 gehouden, maar aan de Merseyside waren de Liverpudlians een maatje te groot en wonnen ze met 2-0. Jari Litmanen en Emile Heskey waren de schutters met dienst.

Voor AS Roma betekende dit de uitschakeling, Liverpool kon zich wel nog kwalificeren voor de kwartfinales, maar werd daarin afgetroefd door Bayer Leverkusen.

De balans helt dus duidelijk in het voordeel van Liverpool en Simon Mignolet. Aan Radja Nainggolan en de zijnen om deze negatieve reeks te doorbreken, te beginnen op Anfield vanavond.