Rellen in Parijs na verloren CL-finale, politie arresteert 148 mensen

06u30 12 Champions League In Parijs zijn gisteravond rellen ontstaan en bijna 150 arrestaties verricht na de nederlaag van Paris Saint-Germain in de Champions League-finale tegen Bayern München. Aan de Champs-Elysées werden wagens in brand gestoken en ruiten van winkels ingegooid.



Bij het stadion van PSG, Parc des Princes, waar 5.000 mensen de finale op grote schermen konden kijken, zochten jongeren al tijdens de wedstrijd de confrontatie met de politie. De menigte bij het stadion bekogelde de politie, die traangas inzette, met vuurwerk. Na de wedstrijd werden vuilnisbakken en een auto in brand gestoken en werden er flessen naar politievoertuigen gegooid.

Op de Champs-Élysées raakten bovendien tientallen teleurgestelde voetbalfans slaags met de oproerpolitie, meldden lokale media. Ook viel de politie een bar vlak bij de bekende straat in het centrum van Parijs hardhandig binnen, omdat de regels voor sociale afstand niet werden nageleefd en niet iedereen een mondmasker droeg. Frans Minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, sprak zondagavond op Twitter over “ontoelaatbare excessen” voordat hij later op de avond de politie bedankte.

Om de orde in de stad te bewaren, waren zondagavond 3.000 agenten ingezet. Behalve ongeregeldheden voorkomen, moest de politie bezoekers ook op de coronaregels wijzen. De Champs-Élysées was afgesloten voor verkeer.

VIDEO: rellen op de Champs-Elysées na de CL-finale



