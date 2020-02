Recordschutter Mertens scoort pareltje tegen Barça, maar valt geblesseerd uit XC

25 februari 2020

22u55 2 Napoli NAP NAP 1 einde 1 BAR BAR Barcelona Champions League De heenmatch van de achtste finales van de Champions League tussen Napoli en FC Barcelona heeft geen winnaar opgeleverd: 1-1. Recordschutter Dries Mertens scoorde het enige doelpunt voor de thuisploeg, maar moest na rust met een voetblessure naar de kant.

Het heden ontmoette vanavond het verleden in het Stadio San Paolo. Lionel Messi speelde voor het eerst in de thuishaven van Napoli, de plek waar ene Diego Maradona vele jaren te bewonderen was. Twee Argentijnse voetbalgrootheden op hetzelfde veld. Speciaal.

Ook Dries Mertens stond aan de aftrap. Een nieuwe mogelijkheid voor de Rode Duivel om het clubrecord (121 goals) van topschutter Marek Hamsik te evenaren. En die kans greep Mertens met beide handen. Na een kansloos eerste halfuur schilderde de Belgische aanvaller het leer op heerlijke wijze in de rechterbovenhoek: 1-0. San Paolo ontplofte.

Geen feest voor Mertens in de tweede helft. De Rode Duivel trapte vol op de studs van Sergio Busquets en moest in minuut 54 noodgedwongen naar de kant. Een aftocht in mineur voor de Belgische doelpuntenmaker. Na het record, de domper.

Meteen erna stond de 1-1 op het bord. Nelson Semedo ontsnapte aan de buitenspelval en bood vervolgens Antoine Griezmann de gelijkmaker aan. Een nieuwe opdoffer voor de Napoli-fans, die de ongelukkige exit van Mertens nog niet hadden verteerd.

Nadien kwam José Callejon dicht bij de 2-1, maar Marc-André ter Stegen liet zich geen tweede keer vloeren. In het slot moest Arturo Vidal met een rode kaart (twee keer geel) van het veld. Eindstand: 1-1. De terugmatch vindt op 18 maart in Camp Nou plaats.