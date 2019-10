Real pakt cruciale zege tegen Galatasaray: assist voor Hazard, hoofdrol voor Courtois ABD

22 oktober 2019

22u55 2 Galatasaray GAL GAL 0 einde 1 RMA RMA Real Madrid Champions League Cruciale zege voor Real Madrid én Zidane. ‘Los Blancos’ boekten een nipte 0-1-zege tegen Galatasaray. Eden Hazard was lang niet op topniveau, maar leverde wel de assist voor het doelpunt van Kroos. Courtois onderscheidde zich met enkele uitstekende reddingen.

Wat was Courtois belangrijk voor Real in de openingsfase. Onze nationale doelman pakte uit met zeer knappe reddingen op twee schoten van Andone - de Madrileense defensie zag er niet goed uit. Bij de eerste échte kans van ‘Los Blancos’ was het wel meteen prijs. Na een één-tweetje met Benzema stormde Hazard alleen op doel af. Hij had zelf kunnen uithalen, maar koos de geïnfiltreerde Kroos uit. Het schot van de Duitser week af en belandde zo in doel: 0-1.

Het gaf de bezoekers extra moed en ze namen de wedstrijd in handen. Ramos kopte naast, Hazard besloot op Muslera. Maar de grootste kans van de eerste helft was nog voor de thuisploeg. Babel rukte op langs links en bij de Real-verdediging waren ze Belhanda helemaal uit het oog verloren. De Marokkaanse Fransman haalde uit, maar Courtois reageerde alert en zorgde ervoor dat zijn ploeg met een nipte voorsprong de rust indook.

Hazard knalt op lat

Na de pauze ging Real vol op zoek naar de 0-2. Muslera moest redding brengen op schoten van Benzema en Hazard - die twee zochten én vonden elkaar. In minuut 65 was het ook dat duo dat de wedstrijd helemaal kon beslissen. Benzema zette Hazard alleen voor Muslera. De Rode Duivel omspeelde de Galatasaray-doelman en kon in een open doel afwerken, maar zijn pegel spatte uiteen op de dwarsligger. Pech. Al had dit toch een doelpunt mogen zijn. Tien minuten later werd hij gewisseld.

Miss of the season from Hazard 😳 pic.twitter.com/Fi8db2WKQg LennyTodayFM(@ MarkLennyskillz) link

Real Madrid gaf de nipte voorsprong niet meer uit handen en pakte zo een cruciale overwinning. Door de zware nederlaag van Club Brugge tegen PSG klimmen ‘Los Blancos’ naar de tweede plaats in groep A. Galatasaray blijft met één punt laatste.