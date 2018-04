Real Madrid zonder goed te spelen op zucht van derde Champions League-finale op rij na 1-2-zege bij Bayern MDB/ODBS

25 april 2018

22u17 1 FC Bayern München FCB FCB 1 einde 2 RMA RMA Real Madrid Champions League Frappant: Real Madrid hoeft in een halve finale op het veld van Bayern München niet eens goed te voetballen om zich in een uitstekende uitgangspositie te werken. Zoveel métier heeft Real op het hoogste niveau. Als geen ander weten ze hoe en wanneer toe te slaan. En dan kiest Dame Fortuna ook nog eens graag de kant van de Koninklijke.

'Casino Real' hield vanavond halt in München. Zidane had alles ingezet op zwart. Rood was ook een beetje een vreemde keuze geweest. Per slot van rekening is dat nog altijd de kleur van Bayern. Terwijl de croupier aan de cilinder draaide, zette voorzitter Florentino Pérez nog even vlug de hymne van de Champions League op. Die brengt zijn jongens de laatste jaren steevast geluk. Even leek het balletje op rood te vallen. James stuurde Kimmich weg en die trapte pardoes voorbij Keylor Navas - daar zag de doelman van Real er alweer niet goed uit. Maar nee hoor, kijk Zizou: 't is zwart! Robben moest al na acht minuten gekwetst afhaken, een serieuze aderlating voor Bayern. Even na het halfuur volgde Boateng. En op slag van rusten, was daar Marcelo. Met een enig mooie afstandsknal toonde hij nog eens even wie de allerbeste linksachter ter wereld is. Eerder maakte de Braziliaan ook al levensbelangrijke goals tegen PSG en Juventus. Eentje in elke knock out-fase.

Terwijl Bayern enkele opgelegde kansen miste, zo beleefde Lewandowski een ongelukkige avond, ging Rafinha aan het flateren. Enkele tellen later hing de bal via Vazquez en de ingevallen Asensio tegen de touwen. Bayern was vooral gevaarlijk via Ribéry. Het illustreerde een beetje de Beierse onmacht: de Fransman is er ondertussen al 35 en liep begin dit seizoen nog een zware knieblessure op.

Zidane lachte: in het Bernabeu volgende week zullen er niet veel rode vakjes meer zijn waar het balletje nog in kan vallen. De finale voor Real wenkt. Voor de derde opeenvolgende keer kunnen ze het hoofdlot winnen, hun vierde finale in vijf jaar. Ongezien. 't is te hopen voor de Reds van Liverpool -ja toch?- dat er in Kiev een einde komt aan de Koninklijke 'lucky streak'.

