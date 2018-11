Real Madrid verzekert zich van groepswinst na zege op bezoek bij AS Roma, Courtois houdt z’n netten schoon XC

27 november 2018

22u53 0 AS Roma ROM ROM 0 einde 2 RMA RMA Real Madrid Champions League Real Madrid heeft zich in de Champions League verzekerd van groepswinst. De Koninklijke won met 0-2 op bezoek bij AS Roma. Een clean sheet dus voor Courtois. ’t Zal hem deugd doen.

Real Madrid en AS Roma kregen nog voor de aftrap leuk nieuws te horen. Beide teams waren door het onverwachte verlies van CSKA Moskou tegen Viktoria Plzen zeker van overwintering in de Champions League. De Madrilenen en Romeinen telden vooraf elk negen punten. ’t Werd dus vooral een duel om de groepswinst in poule G.

Dat Real niet in zijn beste periode zit, was in de eerste helft te merken. Thibaut Courtois had in de openingsfase niet veel werk, maar tien minuten voor de koffie moest de Rode Duivel serieus ingrijpen. Courtois hield Patrik Schick met een knappe voetreflex van de 1-0.

De Koninklijke had het niet onder de markt. En op slag van rust leek de openingstreffer een feit. Maar Cengiz Ünder trapte het leer van dichtbij over de kooi van Courtois. Een monumentale misser. De Romeinse supporters konden hun ogen niet geloven.

De 1-0 viel niet, de 0-1 wél. Twee defensieve blunders braken AS Roma meteen na rust zuur op. Robin Olsen trapte slecht uit, nadien kopte Federico Fazio het leer zomaar in de voeten van Gareth Bale. Die laatste twijfelde niet en schoof de 0-1 tegen de touwen.

Die voorsprong gaf de bezoekers duidelijk vertrouwen. De troepen van Santiago Solari duwden het gaspedaal stevig in, waarna Lucas Vázquez na een prima aanval de 0-2 op het bord zette. Real toonde prompt een heel ander gelaat. De ploegmakkers van Courtois dicteerden de wet.

De 0-3 hing even in de lucht, maar die viel niet meer. Eindstand: 0-2. Real is zo zeker van groepswinst, AS Roma mag als tweede door naar de laatste zestien. Er staat binnen twee weken wel nog één poulewedstrijd op het programma. De Madrilenen ontvangen CSKA, Roma trekt naar Plzen.