Real Madrid met forfaitcijfers voorbij Plzen, Courtois bij 0-0 gered door lat LPB

07 november 2018

22u25 1 Viktoria Plzen VIK VIK 0 einde 5 RMA RMA Real Madrid

Geen problemen voor Real Madrid op het veld van het Tsjechische Plzen. Halfweg was de klus voor de ‘Koninklijke’ al geklaard. Goals van Benzema (2), Casemiro, Bale en Kroos loodsten Real naar een zege met forfaitcijfers, waarmee de volgende ronde op het kampioenenbal zo goed als een feit is. Thibaut Courtois kreeg nu ook in de Champions League de voorkeur op Keylor Navas en beleefde een rustige avond. Al was het voor de Rode Duivel wel schrikken toen Nacho bij 0-0 de eigen deklat viseerde. Een bedenkelijke rol was andermaal weggelegd voor Sergio Ramos. De Real-verdediger deelde na een kwartier ongestraft een elleboogstoot uit aan een tegenstander. De arme Milan Havel hield er een bloedneus aan over en werd nog voor rust gewisseld.

Champions League • Vierde speeldag Champions League

• Groep G

• Nieuwe coach Solari kiest ook voor Courtois in CL

• Real won in eigen huis nipt van Viktoria Plzen: 2-1