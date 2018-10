Real Madrid kan ook tegen Tsjechisch dwergje niet overtuigen: crisis nog lang niet verdrongen in het Bernabeu Stijn Joris

23 oktober 2018

23u00 0 Real Madrid RMA RMA 2 einde 1 VIK VIK Viktoria Plzen Champions League Santiago Bernabeu blijft ook vier dagen voor de Clasico naar crisis ruiken. Viktoria Plzen werd niet de déclic waarop Lopetegui hoopte. Real deed wat het moest doen, maar de motor draait nog altijd niet op volle toeren.

Real Madrid, dan verwacht je dominant voetbal, frivoliteitjes, galleryplay. Anno 2018 is dat niet meer het geval en een ommekeer zit er niet meteen aan te komen. Post Cristiano Ronaldo dreigt de titelverdediger in de Champions League af te glijden tot een Europese subtopper. Je zal maar Thibaut Courtois heten en net je droomtransfer gerealiseerd hebben. Onze nationale doelman zat gisteren opnieuw op de bank. Een lot dat hij in de Champions League de rest van het seizoen moet ondergaan. Genieten was het voor Courtois allerminst vanuit zijn kuipzeteltje. Navas moest in de openingsfase zelfs attent keepen om een vroege achterstand te vermijden. Benzema deed nog in dezelfde minuut waar overbuur Petrzela niet in slaagde. Een voorzet van Vazquez kopte de Fransman fijntjes binnen. Het 57ste Champions League-doelpunt voor de Fransman die al 14 seizoenen goed was voor minstens één goal. Isco kreeg nog twee kansen om de voorsprong te verdubbelen, maar liet dat na. Niemand stopt even gracieus een bal als die kleine Spanjaard, maar een doelpuntenmachine zal hij nooit worden.

Na rust dan toch eventjes een oogstrelende actie. Leuk hakje van Bale en Marcelo met een subtiel stiftertje voor de 2-0. Geen spatje spelvreugde. De Braziliaanse linksachter wees wel naar het clublogo, maar een lach kon er met moeite af. Het Koninklijke wit neigt steeds meer naar grijs. Lauwtjes gingen de handen op mekaar toen Lopetegui Bale naar de kant haalde en Asensio het veld in stuurde. Bale gunde zijn coach een ijskoude blik voor hij de bank opzocht. Zou het in de kleedkamer tot een woordenwisseling gekomen zijn? Real bracht zichzelf nog in moeilijkheden. Hrosovsky vond centraal ruimte en mocht tot zijn eigen verbazing kinderlijk eenvoudig binnen leggen. Nog een kwartiertje bibberen om een affront te vermijden. Tot overmaat van ramp viel Marcelo nog geblesseerd uit. Raakt hij weer opgelapt voor zondag? De negatieve reeks van vijf matchen zonder zege werd dan wel doorbroken, maar de barometer blijft op stormachtig staan richting Clasico. Messi is out, maar Suarez, Coutinho en Rakitic hebben dan het lot van coach Julen Lopetegui in handen. De weddenschappen om wie hem opvolgt, lopen intussen al vlotjes binnen op gokwebsites uit alle uithoeken van de wereld. Of behoedt Thibaut Courtois zijn coach voor de wapperende witte zakdoekjes?