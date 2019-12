Real Madrid huurt volledig hotel af, drummen voor een glimp van ‘Real B’ TTV

10 december 2019

06u55 0 Champions League Geen sterren? Een non-match? Dat deed de royale intrede van Real Madrid, dat een heel hotel afhuurde, alvast niet vermoeden.

Opwinding gistermiddag in het Belair Restaurant op de luchthaven van Oostende. De vertrekhal had naar goede gewoonte een desolate aanblik, maar één verdiep hoger vochten tientallen Real Madridfans voor een plaatsje aan de grote ramen met uitzicht op de landingsbaan. ‘t Was drummen voor een glimp van het witte Iberia-vliegtuig en zijn inzittenden, die rond de klok van één voet op Oostendse bodem zetten. Geen Hazard, Ramos, Kroos of Marcelo. Wél Courtois, Bale, Modric, Isco en Benzema - hoezo geen sterrenensemble?

Koninklijk konvooi

Voor de gelegenheid werd de witte spelersbus op het tarmac naast het vliegtuig geparkeerd. “Geen speciale procedure”, had de woordvoerder van de luchthaven ons één dag eerder nochtans toevertrouwd. In het zog van de bus, die leeg van Madrid naar Brugge werd gereden, volgden nog drie grote bussen en enkele minivans voor sponsors, bestuurslui en de rest van de delegatie. ‘t Leek wel een koninklijk konvooi dat via een zijuitgang van de luchthaven onder politiebegeleiding richting de autostrade werd geleid. Pech voor zij die op een selfie of handtekening van hun idolen hadden gehoopt.

Fans die iets verderop aan het Van der Valk-hotel in Oostkamp hoopten te scoren, kwamen een tweede keer bedrogen uit. ‘Helaas zijn wij vandaag gesloten voor reguliere gasten, dit in verband met een besloten evenement’, stond bij de ingang te lezen. Anders dan een pak Europese topploegen die eerder in het hotel te gast waren, had Real meteen het hele onderkomen gereserveerd. Geen meetings, geen zakenlunches en zelfs geen hotelgasten gisteren - alles om pottenkijkers buiten te houden.

Op naar Jan Breydel dan maar, waar Zinédine Zidane een derde keer te gast is. In 2000 legde hij met poulezeges tegen Denemarken en Tsjechië de basis voor latere EK-winst met Frankrijk - in de kwartfinale tegen Spanje mikte hij er een vrijschop rechtstreeks tegen de touwen. In een recenter verleden woonde hij in 2015 in het kader van zijn trainerscursus een trainingsdag van Michel Preud’homme bij. Geflankeerd door medestudenten Makelele en Sagnol ging de toenmalige coach van Real Madrid B één dagje in de leer bij blauw-zwart, toen een hoogtepunt voor Club en al zijn medewerkers. Spits Tom De Sutter of perschef Kirsten Willem, allen gingen ze toen gezwind met ‘Zizou’ op de foto.

“Een mooie herinnering”, lachte Zidane op zijn persconferentie. “Ik heb er veel geleerd tijdens mijn opleiding. Diverse clubs heb ik bezocht, maar de ontvangst in Brugge is mij altijd bijgebleven.”

Blauw-zwart speelt niet zijn droomduel om de tweede plek en een pak vedetten van De Koninklijke bleven thuis. Toch was de entree van Real Madrid indrukwekkend - nee, ‘t is niet Slavia Praag of Rode Ster Belgrado dat op bezoek is. Dat beseft ook het bestuur van Club, dat de directie van de Europese recordkampioen vandaag een rondleiding in Brugge en een sterrenmaaltijd in ‘Zet’joe’ voorschotelt.

Wie kende Iniesta?

Benieuwd of ook de spelers van Club hun collega’s een warm onthaal zullen bieden. En of die straks alsnog een truitje van een wereldster weten te scoren. Clement: “Sommige mensen menen dat we het niet tegen de grootste vedetten opnemen, maar misschien ontmoeten we de sterren van de toekomst. Toen we vroeger tegen Barcelona in de Europa League speelden, heb ik uitzonderlijk mijn shirt gewisseld. Die van de grootste namen waren weg. Ik kreeg er eentje van ene Iniesta, die zijn eerste match voor Barça afwerkte. Misschien is dat morgen voor mijn spelers ook het geval. Wie bij Real Madrid in de kern zit, is sowieso een ster.”