Real Madrid heeft nu al heimwee naar de goals van Cristiano Ronaldo Redactie

03 oktober 2018

10u29

Bron: AD.nl 0 Champions League Bij Real Madrid hebben ze dringend behoefte aan goals. Gisteravond ging De Koninklijke met 1-0 onderuit op bezoek bij CSKA Moskou en dat was al voor de derde wedstrijd op rij dat de ploeg van coach Julen Lopetegui niet scoorde. En dus siert de naam Cristiano Ronaldo vandaag vele Spaanse krantenartikelen.

Met 450 goals in 438 wedstrijden had Real Madrid altijd één zekerheid: scoort Cristiano Ronaldo de ene wedstrijd niet, dan doet hij dat de volgende wel. Maar ja, de Portugese sterspeler verkaste afgelopen zomer voor zo'n 117 miljoen euro naar Juventus en dus moet iemand anders voor de goals zorgen bij Real.



Iets wat vooralsnog niet echt wil lukken. Want niet alleen gisteren bleven de Madrilenen doelpuntloos achter. Afgelopen weekend werd er met 0-0 gelijkgespeeld tegen Atlético Madrid en een paar dagen eerder was Sevilla in eigen huis met 3-0 te sterk. Kortom: Real Madrid wist al drie wedstrijden op rij niet te scoren, iets wat met Ronaldo in de gelederen nooit gebeurde.

2006/2007

De laatste keer dat Real Madrid drie wedstrijden op rij niet wist te scoren, was onder Fabio Capello in het seizoen 2006/2007. Toen zorgden Recreativo Huelva (3-0), Deportivo La Coruña (2-0) en Real Betis (0-0) voor die reeks. Dat seizoen was tevens ook de laatste keer dat Real Madrid een van de eerste twee wedstrijden in de groepsfase van de Champions League verloor. CSKA Moskou is daarmee de opvolger van Olympique Lyon, dat destijds met 2-0 won.



Nog een statistiek waarmee het gemis van Ronaldo wordt onderstreept: Real Madrid wist voor het eerst in 29 Champions League-wedstrijden niet te scoren. Kortom: Real Madrid had gisteren best de 121ste Champions League-goal van Ronaldo kunnen gebruiken. Iets wat de Portugees overigens ook niet namens Juventus tegen Young Boys (3-0) kon doen wegens een schorsing.