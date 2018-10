Real loopt blauwtje in Moskou, Roma wint eenvoudig van Plzen DMM/TLB

02 oktober 2018

22u53 2 CSKA Moskou CSK CSK 1 einde 0 RMA RMA Real Madrid Champions League Verrassing in Moskou! Daar liep titelverdediger Real Madrid een blauwtje tegen CSKA. De Koninklijke kwam na één minuut op achterstand en kon die scheve situatie niet meer recht trekken.

Geen Modric, geen Courtois en geen Marcelo in de basis van coach Lopetegui bij Real Madrid. Keylor Navas kreeg opnieuw zijn kans ten faveure van onze nationale doelman, maar veel aan de vroege achterstand kon de Costa Ricaan niet doen.

Het ziekenhuisballetje van Kroos was het, die de 1-0 na 68 seconden inleidde. De Duitser stak Varane in de penarie en Vlasic was er vervolgens als de kippen bij om de vroege opener op het bord te zetten.

Real reageerde. Casemiro vond de paal op zijn weg, terwijl Benzema net voor rust zijn kopbal op de dwarsligger zag stranden. Na de rust dan toch Modric. De kleine Kroaat zorgde ervoor dat de Koninklijke de bal kon monopoliseren, maar veel meer dan dat was het ook niet.

CSKA plooide terug en Real was bijlange niet creatief genoeg om iets aan de wenkende nederlaag te doen. Mariano kopte in de toegevoegde tijd nog een derde keer tegen het doelhout. Ook het geluk zat niet aan Reals zijde vanavond.

Zo bleef het bij 1-0. Zelfs een rode kaart voor doelman Akinfeev in het slot kon daar weinig aan veranderen. Het is bovendien de derde wedstrijd op rij dat Real niet kon scoren. Dat is de ploeg uit de Spaanse hoofdstad niet meer gebeurd sinds januari 2007.

Roma wint met forfaitcijfers van Plzen

AS Roma heeft op eigen veld gedaan wat het moest doen tegen Viktoria Plzen. De Italianen wonnen in het eigen Stadio Olimpico makkelijk met 5-0. Edin Dzeko effende al na drie minuten het pad en de Bosnische spits verdubbelde nog voor rust de voorsprong van de thuisploeg. Na de pauze maakten Cengiz Ünder, Justin Kluivert en - alweer - Edin Dzeko er nog een forfaitnederlaag van voor de bezoekers. Roma heeft na twee speeldagen drie punten op de teller, Plzen kon nog maar één puntje sprokkelen.