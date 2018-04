Real-coach Zidane ziet voor ontmoeting met Bayern geen favoriet, Kroos (ex-Bayern) "extra gemotiveerd" YP

24 april 2018

20u49

Bron: Belga 0 Champions League Morgen gaat Real Madrid op bezoek bij Bayern München in de heenwedstrijd van de halve finales van de Champions League. Trainer Zinedine Zidane kijkt de clash met vertrouwen tegemoet.

"We hebben het niveau om deze wedstrijd aan te vatten, en hebben er veel vertrouwen in", aldus Zidane. "Ik ben tevreden met onze manier van spelen de laatste weken. Het spreekt voor zich dat het lastig wordt, maar we zijn daar op voorbereid. Een favoriet is er volgens mij niet, ik denk dat beide teams mekaar waard zijn."

Kroos: "Ze zijn sterker dan vorig jaar"

Toni Kroos, die het met Real Madrid opneemt tegen zijn ex-club, is op zijn hoede voor Bayern. "Ze zijn in grote vorm de laatste tijd", zei de Duitser. "De hele club straalt uit dat ze koste wat het kost de finale willen halen. Ze zijn duidelijk sterker dan toen we hen vorig jaar troffen in de kwartfinales. Jupp Heynckes heeft de sfeer in de club verbeterd, en die is nodig om resultaat te halen. Maar voor ons is de Champions League de enige mogelijkheid om dit jaar nog een prijs te pakken, dus we zijn extra gemotiveerd."

Real Madrid won de Champions League de laatste vier jaar liefst drie keer. Vorig jaar ging in de finale Juventus met 4-1 voor de bijl. In de Spaanse Primera Division is Real pas derde, met vijftien punten achterstand op leider Bayern.