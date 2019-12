Real arriveert vanmiddag in Oostende: geen extra veiligheidsmaatregelen op luchthaven of bij politie

TTV

10 december 2019

07u46 0

Brugge maakt zich op voor de komst van Real Madrid. De Madrilenen arriveren vandaag rond de middag op het vliegveld in Oostende, van waar ze door de federale politie richting Hotel Van der Valk in Oostkamp begeleid zullen worden.

Op de internationale luchthaven Oostende-Brugge worden weinig of geen extra veiligheidsmaatregelen ingelast. Wél verwacht men de komst van enkele tientallen supporters - zoals dat ook bij aankomst van Galatasaray het geval was. Extra luchthavenpersoneel wordt ingezet, maar verder dient Real de voorgeschreven veiligheidsprocedures te ondergaan.

Om 19 uur traint De Koninklijke in het Jan Breydelstadion achter gesloten deuren. Die training wordt voorafgegaan door de persconferentie van coach Zinédine Zidane. Op de dag van de wedstrijd zal de Europese recordkampioen opnieuw richting het stadion begeleid worden, maar de lokale politie ziet de match niet als een risicowedstrijd. Anders dan bij de thuismatchen tegen PSG en Galatasaray worden er deze keer geen extra ordediensten ingeschakeld - mede door de goeie reputatie van de Real Madrid-fans, die met 1.420 aanwezig zullen zijn in het stadion. Het bestuur van Club Brugge ontvangt de collega’s uit Madrid in een sterrenrestaurant, maar dat gebeurt voor elke Europese wedstrijd. Net als de matchen tegen PSG en Galatasaray is het stadion ook morgen uitverkocht.

Meer over Galatasaray

sport

sportdiscipline

voetbal

PSG