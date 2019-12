RC Genk verlaat Europees toneel met nieuwe pandoering en 1 op 18, Mertens scoort panenka ODBS/ABD

10 december 2019

20u44 18 Napoli NAP NAP 4 einde 0 GNK GNK KRC Genk Champions League Neen, ook in Napels pakte Genk geen eerste zege ooit in de Champions League. Een nieuwe blamage zelfs, met een spijtige hoofdrol voor Vandevoordt (17). De doelman verslikte zich in zijn dribbel na drie minuten. Symptomatisch voor de pijnlijke Europese campagne: 1 op 18, 20 tegengoals. De slechtste genodigde dit jaar op het kampioenenbal.

Na een 6-2 plus een 1-4 tegen Salzburg en een 1-4 tegen Liverpool, kon een 4-0 in Napels er nog wel bij. Genk en de Champions League, dat draaide ook dit seizoen op niets uit. Zonde. Gelukkig werd er een puntje gepakt thuis tegen Napoli, om de schande van de 0 op 18 toch nog te ontlopen. Maar ook in een desolaat San Paolo tegen een ziek Napoli, werd het een Genkse avond om snel te vergeten. Zeker voor Maarten Vandevoordt. Dan ga je op je 17de de geschiedenisboeken in als de jongste keeper ooit op het kampioenenbal, alleen om je na drie minuten te verslikken in je dribbel. Een actie die getuigde van bijzonder veel zelfvertrouwen, maar die volledig verkeerd uitpakte. En zo zit Wolf meteen nu wel echt met een keepersprobleem, nadat hij vorig week de 21-jarige Coucke slachtofferde.

Vandevoordt beladen met alle zonden Israëls, zou ook misplaatst zijn. De knaap werd simpelweg ook in de steek gelaten door zijn slappe verdediging. Centraal zagen Lucumi en Dewaest sterretjes, op links werd De Norre door Di Lorenzo geregeld voorbijgesneld.

Milik maakte in minuut 38 al zijn hattrick vol. Hattrick op een presenteerblaadje. Na de 1-0 liet Dewaest hem te makkelijk binnenwerken, nummer drie trapte hij raak vanop de stip nadat Vandevoordt net te laat kwam op de bal en Callejon onderuit haalde. Om het allemaal nog wat erger te maken, liet Genk ook na enkele uitmuntende kansen af te werken. Paintsil, nochtans de beste Genkie, Onuachu en de ingevallen Bongonda zondigden. In de tweede helft mocht ook Dries Mertens, in de basis gestart, naar de penaltystip. Met een panenka zette hij het Italiaanse overwicht nog wat in de verf.

En dan te zeggen dat de laatste zege van Napoli dateerde van 23 oktober en het hoofd van Ancelotti op het kapblok ligt. Voor Genk en Wolf rest nu alleen nog de competitie. Zonde toch na dat geweldige kampioenenjaar. Zeker in de wetenschap dat het in de toekomstige Europese realiteit, wel eens héél lang zou kunnen duren vooraleer het fiere KRC nog eens aan het kampioenenbal mag deelnemen.