RB Leipzig staat voor het eerst in halve finale Champions League na zege tegen Carrasco en Atlético ABD

13 augustus 2020

22u59 10 RB Leipzig RBL RBL 2 einde 1 ATM ATM Atlético Madrid Champions League Voor het eerst in zijn (jonge) clubgeschiedenis heeft RB Leipzig zich geplaatst voor de halve finales van de Champions League. De Duitsers versloegen Atlético Madrid, waar Yannick Carrasco 90 minuten op het veld stond, met 2-1. In de halve finale wacht Paris Saint-Germain.

“In één wedstrijd haalt Atlético het niet”, liet Aad De Mos eerder deze week optekenen. En of hij gelijk kreeg. De ploeg van Diego Simeone had het heel de wedstrijd moeilijk tegen een goed voetballend Leipzig. Carrasco probeerde wel. In de beginfase pakte de Rode Duivel uit met een gevaarlijk schot, maar hij kon zijn stempel niet voldoende drukken.

Leipzig kwam kort na de rust verdiend op voorsprong. Dani Olmo kopte een voorzet van Sabitzer tegen de netten. De Duitsers hielden het tempo hoog, maar slikten wel de gelijkmaker. Invaller João Félix dwong een strafschop af én zette die ook zelf om. We leken in Lissabon af te stevenen op verlengingen, tot Leipzig in de slotfase nog één keer alles op alles zette. Tyler Adams kreeg de bal toegespeeld en haalde vanop de rand van de zestien uit. Zijn afgeweken schot verdween naast Oblak in doel: 2-1.

En zo staat RasenBallsport Leipzig voor het eerst in zijn elfjarige geschiedenis in de halve finale van de Champions League. Daarin wacht Paris Saint-Germain. Afspraak volgende week dinsdag om 21u00.

Lees ook:

Onze chef voetbal looft Leipzig-coach en ‘dirigent’ Julian Nagelsmann: “Hij bracht Simeone in verlegenheid” (+)



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.