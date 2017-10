Ratko Svilar: "Hoog bestuurslid van Anderlecht bedreigde mijn zoon" RATKO SVILAR SCHRIJFT ZIJN WAARHEID OVER ZOON MILE STEPHAN KEYGNAERT

08u29 0 EPA Champions League Mile Svilar (18) verliet deze zomer met slaande deuren zijn opleidingsclub Anderlecht, en de afgelopen dagen kwam het nieuws dat hij tien oproepen en twee berichtjes vanwege U19-coach Gert Verheyen niet beantwoordde. Een verwend knaapje? "Leugens", aldus vader Ratko, die uw krant niet kan helpen aan een interview met Mile - "het mag niet van Benfica" - maar wél bereid was om zélf een reactie toe te staan, weliswaar per mail.

OVER HET PROJECT VAN ANDERLECHT

"We hebben die jongen vanaf zijn twaalf jaar verwend en gepamperd. En finaal blijf je achter met het gevoel dat je misbruikt bent geweest" - Herman Van Holsbeeck in Sport/Voetbalmagazine (12 september)





Het antwoord van Ratko





"Het was de droom van mijn zoon om te slagen bij Anderlecht. Daarom namen hij en onze familie de beslissing om een contract voor vier jaar te tekenen, en om in België te blijven in plaats van te verhuizen. Nochtans hadden we de keuze uit verschillende opties, op dat moment."





OVER DE BREUK MET ANDERLECHT

"René Weiler zei Mile: 'Dit jaar ga je nog niet de nummer 1 zijn bij ons, in Waasland-Beveren kan je elke match spelen.'" - Herman Van Holsbeeck in Extra Time (18 september)





Het antwoord van Ratko





"Alles verliep volgens plan tot RSCA mondelinge afspraken (door hén gemaakt) begon te negeren, en de hoofdcoach (René Weiler, red.) in een individueel gesprek Mile vertelde dat hij geen vertrouwen had in hem en dat zijn buikgevoel hem zei dat het beter was om op uitleenbasis naar Beveren te gaan, want Mile was niet klaar voor het seizoen 2017-2018. Ook werd onze zoon van 17, 18 jaar door een vooraanstaand official van Anderlecht bedreigd met de woorden dat hij een straatvechter was en zou vechten tegen ons."





"Al dit zette Mile ertoe aan om de beslissing te nemen om Anderlecht per direct te verlaten. Die keuze maakte Mile en Mile alleen. Ik als vader zag mij genoodzaakt om in actie te komen, en vriendelijk verzocht ik het bestuurslid om mijn zoon niet langer te bedreigen, en ik vroeg de zaakwaarnemer van Mile om de best mogelijke optie te zoeken."





OVER DE TRANSFER NAAR BENFICA

"Als manager moet je keihard zijn in de zoektocht naar een oplossing. Dat kàn ik." -





Herman Van Holsbeeck in Het Laatste Nieuws





(1 september)





Het antwoord van Ratko





"Ik zag op televisie het vooraanstaand official vertellen dat hij de overgang van Mile naar Benfica mogelijk had gemaakt dankzij zijn connecties. De enige waarheid is dat de zaakwaarnemer van Mile zeer efficiënt was en alles met Benfica bijzonder snel opzette."





"Van dag één was het mijn wens dat mijn zoon kwaliteitswerk zou krijgen en een eerlijke kans, om op een dag te spelen voor de eerste ploeg van Anderlecht en later verkocht te worden voor veel geld, wat goed zou zijn voor het imago van de club en voor de clubkas. Intussen zou mijn zoon een veel betere keeper worden. Ik ben blij dat Anderlecht nu 2,5 miljoen plus 10% op de doorverkoop kreeg nadat mijn zoon welgeteld twee oefenwedstrijden speelde voor het eerste elftal. Misschien, had hij 20, 30, 40 wedstrijden gespeeld, had de opbrengst groter kunnen zijn."





Over telefoontjes van Gert Verheyen

"Ik heb Svilar zonder overdrijven tien keer gebeld en twee keer iets achtergelaten op zijn antwoordapparaat. Nooit heeft hij gereageerd. Wie zich volwassen genoeg acht om te moeten spelen, moet ook volwassen genoeg zijn een trainer even te bellen."





Gert Verheyen in Het Nieuwsblad (16 oktober)





Het antwoord van Ratko





"In de voorbije dagen heeft de bondscoach van de Belgische U19 (Gert Verheyen, red.) publiekelijk mijn zoon beschuldigd dat hij negen oproepen en twee voicemails niet beantwoordde... en dat hij geen respect heeft voor vaders van spelers die trainers bellen en praten in plaats van de speler..."





"Ik heb nooit één coach gebeld, en al zeker niet de coach van de U19!!!"





"Mijn zoon vertelde mij dat hij NOOIT één oproep of voicemail kreeg van de huidige U19-coach noch van iemand anders van de KBVB. Ik sta garant voor de belofte van mijn zoon, hij heeft voldoende ballen aan zijn lijf en persoonlijkheid om om het even wie van de bond te beantwoorden. Ik vertrouw mijn zoon 200% in deze zaak en ik ben vrij zeker dat iemand met opzet hem trachtte te bereiken op een fout nummer."





Over Servië

"Ik doe een oproep aan Servië om Mile mee te nemen naar het WK als tweede of derde doelman."





Ratko Svilar in de Kroatische krant Kurir, gisteren





Het antwoord van Ratko





"Ook verscheen het bericht dat ik de Servische voetbalbond belde om mijn zoon te selecteren voor de nationale A-ploeg. Dat is absoluut onwaar!!!"





"Ik herhaal, mijn zoon beslist autonoom over zijn carrière en de stappen die hij zet in in zijn club en de nationale ploeg. Hij kan gebruik maken van mijn ervaring en mening als een ex-profvoetballer."





"Wegens de constante leugens en insinuaties besloot ik op deze manier te reageren in de hoop dat de voetballiefhebbers in België dit als de enige echte waarheid zullen beschouwen."





Ratko Svilar





Zowel Anderlecht als Gert Verheyen wensten gisteren niet te reageren.





