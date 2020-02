Ramos hijst zich met nieuwe uitsluiting naast Zlatan, maar stugge Colombiaan is de kaartenpakker bij uitstek AV

27 februari 2020

14u28 0 Champions League Zesentwintig, dat is het aantal rode kaarten dat Sergio Ramos in zijn carrière al onder zijn neus geduwd kreeg. Zo is de Spanjaard de speler met de meeste uitsluitingen in La Liga én in de Champions League, waar hij samen met Edgar Davids en Zlatan Ibrahimovic de kroon spant. Met zesentwintig stuks in totaal is de centrale verdediger echter niet de recordhouder. Een Colombiaan heeft die twijfelachtige eer.

18 september 2005 was de dag dat Sergio Ramos z’n eerste rode kaart in zijn carrière pakte. Op het veld van Espanyol werd de toen negentienjarige Spanjaard, met een tweede gele kaart, van het veld gestuurd. Woensdag nam de verdediger alweer nummer zesentwintig in ontvangst.

Twintig daarvan pakte hij in La Liga, vier in de Champions League en twee in de Copa del Rey. Daarmee is de 33-jarige Spanjaard in de Spaanse competitie alleen recordhouder. Ook bij z’n club, Real Madrid, is er niemand meer van het veld gestuurd dan hij. In de Champions League staat de kapitein van Real ook bovenaan het lijstje, maar moet hij die eerste plaats delen met Zlatan Ibrahimovic en Edgar Davids. Hij is wel de eerste speler die in de Champions League drie directe rode kaarten ontving.

Most red cards in Real Madrid history: Sergio Ramos



Most red cards in La Liga history: Sergio Ramos



Most red cards in the Champions League: loading ⏳ pic.twitter.com/0WIw5MaT7F Squawka Football(@ Squawka) link

Een opvallende statistiek is dat Ramos bij de nationale ploeg van Spanje nog geen enkele keer rood zag. Dat is vreemd te noemen, zeker als je weet dat de verdediger 170 caps heeft voor “La Roja”. Ook in zijn twee seizoenen bij z’n opleidingsclub, Sevilla, werd hij nooit van het veld gestuurd.

Bedoya recordhouder

Toch is Ramos niet de speler met de meeste rode kaarten en zal hij z’n stinkende best moeten doen om de huidige nummer één van de troon te stoten. De Colombiaan Gerardo Bedoya leidt de de dans met een duizelingwekkend aantal van 46 stuks. De aanvoerder van Real is met 26 rode kaarten wel al ingelopen op de tweede in de stand, de Fransman Cyril Rool. Hij pakte in eigen land 27 rode prenten. Met nog enkele jaren voor zich is de kans groot dat Ramos de Fransman nog inhaalt, maar die eerste plaats zal toch een utopie zijn.

🟥 Most career red cards:



🥇– Gerardo Bedoya (46)

🥈 – Cryil Rool (27)

🥉 – Sergio Ramos (26)



Ramos is coming for that top spot. 👀#RMAMCI | #UCL pic.twitter.com/6SSyxHYJQh Sporting Index(@ sportingindex) link