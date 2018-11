Radja Nainggolan versus Barcelona: messcherpe tackle, vernedering en onwaarschijnlijke ‘romantada’ Niels Vleminckx

06 november 2018

09u14 0 Champions League Radja Nainggolan is net op tijd fit voor Inter-Barcelona. Dat treft: élke keer dat de middenvelder tegen Barça speelt, gebeurt er wel wat.

16 september 2015: AS Roma-Barcelona 1-1. Rafinha geblesseerd

In zijn tweede seizoen voor AS Roma speelt Radja Nainggolan in de groepsfase tegen Barcelona. De wedstrijd in Rome zou op 1-1 eindigen. Maar meer dan de uitslag haalt een tackle van Nainggolan de hoofdpunten. De middenvelder ging stevig in duel met Barça-verdediger Rafinha. De gevolgen voor de Braziliaan waren zwaar: gescheurde knieligamenten en een maandenlange revalidatie. "Het spijt me, het was nooit mijn bedoeling je te blesseren", excuseerde Nainggolan zich achteraf publiekelijk bij Rafinha. Vanavond staan de twee weer tegenover elkaar. "Maar ik neem Nainggolan niets kwalijk", aldus Rafinha. "Ik ben niet de persoon om wrok te koesteren. Blessures zijn normaal in het voetbal. Radja wilde de bal spelen, maar hij raakte mij. Ik wens hem het allerbeste bij Inter."

