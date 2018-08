PSV zonder Rigo wint na attractief slot op het veld van BATE Borisov en neemt optie op CL-groepsfase, Svilar ziet Benfica niet verder geraken dan draw GVS

21 augustus 2018

22u53

Bron: Eigen berichtgeving 0 Champions League PSV heeft een uitstekende zaak gedaan in de heenmatch van de laatste voorronde van de Champions League. De Nederlandse kampioen ging op het veld van het Wit-Russische BATE Borisov met 2-3 winnen. Onze landgenoot Dante Rigo kwam niet van de bank.

De match begon erbarmelijk voor PSV. Amper negen minuten tikte de klok of de thuisaanhang mocht een eerste keer juichen. Diepe spits Tuominen werd na twee eenvoudige passes helemaal vrijgelaten en tikte oog in oog met Zoet simpel binnen. BATE had met voorsprong het betere van het spel, bij de Nederlanders was het in de eerste 20 minuten vrouwen en kinderen eerst. Mark van Bommel fronste de wenkbrauwen, zijn troepen kregen werkelijk geen kans in elkaar geknutseld. Scheidsrechter Zwayer ging dan maar een handje helpen. Hij zag hands in een aangeschoten bal: penalty. Pereiro pakte het cadeautje graag uit.

De kentering die de Nederlandse kampioen nodig had, want PSV begon eindelijk te voetballen. Doelman Stsjerbitski had een prachtsave in huis op de kopbal van Lozano, De Jong knikte vlak voor rust tegen de binnenkant van het aluminium.

Dol einde

Ook snel na de koffie trilde het doelkader na. Pereiro zag zijn tweede van de avond vol op de paal stranden terwijl Zoet aan de overzijde met een kattensprong een nieuwe Wit-Russische goal verijdelde. Bergwijn trapte dan weer nipt naast. Een doelpunt hing in de lucht, en dat kwam er ook op het uur. Lozano - de Mexicaan die tijdens een oefenduel tegen de Rode Duivels Ciman en Boyata meermaals het bos instuurde - krulde heerlijk binnen. 1-2. Erop en erover.

De Jong trapte nadien onbesuisd over, waarna lang geen enkel wapenfeit viel te noteren. Tót er tweemaal werd gescoord in evenveel minuten. Zoet bokste een ongevaarlijke bal onoordeelkundig weg, Aleksandr Hleb strafte genadeloos af. Lang stond de 2-2 niet op het bord. Enkele tellen later lag de bal aan de overzijde immers in het mandje, invaller Malen veegde de blunder van zijn keeper uit.

Zo dwong PSV na een slecht begin toch een uitstekende uitgangspositie af. Dante Rigo, de jonge Belg die de Eindhovenaren afgelopen weekend in extremis de drie punten schok, bleef overigens de hele partij aan de bank gekluisterd. De return in het Philips Stadion vindt op woensdag 29 augustus plaats.

Benfica blijft steken op gelijkspel

Benfica heeft tegen PAOK Thessaloniki geen goede uitgangspositie kunnen creëren voor de return in Griekenland. In Lissabon bleven de Portugezen steken op 1-1. In de blessuretijd van de eerste helft benutte Pizzi een makkelijk gegeven penalty namens Benfica. Een kwartier voor tijd zorgde de Egyptenaar Amr Warda voor de gelijkmaker. Hij kreeg de bal voor zijn voeten nadat Fernando Varela op de lat had gekopt. Mile Svilar kreeg bij de thuisploeg opnieuw geen plek tussen de palen.

In het duel tussen Rode Ster Belgrado en Red Bull Salzburg werd niet gescoord. De wedstrijd werd achter gesloten deuren gespeeld, als straf voor wangedrag van supporters van de Servische ploeg. De returns zijn volgende week.

De uitslagen:

BATE Borisov (WRu) - PSV (Ned) 2-3

Benfica (Por) - PAOK Thessaloinki (Gri) 1-1

Crvena Zvezda (Ser) - Salzburg (Oos) 0-0

Morgen

Ajax (Ned) - Dynamo Kiev (Oek)

Vidi (Hon) - AEK Athene (Gri)

Young Boys (Zwi) - Dinamo Zagreb (Kro)