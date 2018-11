PSV verweert zich meer dan kranig, tot Messi zijn duivels ontbindt met prima goal en sluwe assist YP

28 november 2018

22u55

Bron: ANP 0 PSV PSV PSV 1 einde 2 BAR BAR Barcelona Champions League PSV speelt de tweede seizoenshelft geen Europese wedstrijden meer. De koploper uit de Nederlandse eredivisie had nog een kleine kans om in poule B van de Champions League als derde te eindigen, maar pakte die niet. Het thuisduel met FC Barcelona eindigde in 1-2, waardoor PSV laatste blijft met één punt. Over twee weken is in Milaan de afsluitende groepswedstrijd tegen Internazionale.

PSV was, ondanks de vrij uitzichtloze situatie, met de gedachten nog niet bij de belangrijke competitiewedstrijd van zondag tegen Feyenoord. Trainer Mark van Bommel wilde het publiek in de laatste thuiswedstrijd in de Champions League nog één keer laten zien dat het zich bij momenten kan meten met de sterkste teams van Europa.

De Brabanders waren geholpen bij het feit dat Barcelona al na de vorige speelronde zeker was van een plaats in de achtste finales. Ernesto Valverde nam het duel desondanks serieus. De coach miste Luis Suárez (rechterknie), Rafinha (gescheurde kruisband in linkerknie) en Sergi Roberto (hamstring). Ivan Rakitic en Philippe Coutinho, net teruggekeerd van blessures, waren wel fit genoeg om te starten in het Philips-stadion.

Juist Rakitic stond na ruim een kwartier spelen bijna aan de basis van een doelpunt van PSV. De Kroatische middenvelder speelde de bal in de voeten van Gastón Pereiro, die zijn schot tegen de paal zag gaan. Het was voor rust niet de enige kans voor de Eindhovenaren. Wel kwamen ze bijna allemaal voort uit fouten van Barcelona, dat in voetballend opzicht de overhand had. Pereiro werkte de bal in de 25e minuut van dichtbij over en kort voor rust kopte Luuk de Jong de bal tegen de lat.

Daar stonden kansen voor Barcelona tegenover, maar die waren over het algemeen wat minder groot. Philippe Coutinho schoot via een PSV’er naast en Pablo Rosario en Angeliño werkten de bal net voor de doellijn weg.

PSV nam het eerste kwartier na rust het initiatief. Net toen de Nederlandse landskampioen dacht door te drukken (met onder meer een kans voor Rosario), was het juist Barcelona dat toesloeg. Messi schoot de bal in de 61e minuut, na een paar fraaie voetbewegingen, hard en strak achter Zoet.

De beslissing viel in de 70e minuut, toen verdediger Gerard Piqué de bal uit een vrije trap van Messi succesvol verlengde: 0-2. Luuk de Jong scoorde in de 83e minuut met zijn hoofd tegen, maar verder kwam PSV niet.