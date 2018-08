PSV, Benfica en Rode Ster mogen naar groepsfase Champions League XC

29 augustus 2018

23u13

Bron: Belga 0 Champions League PSV, Benfica en Rode Ster hebben zich vanavond geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Daarmee is de play-offronde afgelopen, donderdag gaan de teams in Monaco de trommel in voor de loting.

PSV Eindhoven had de heenwedstrijd op bezoek bij BATE Borisov vorige week al met 2-3 gewonnen en dus stonden de Wit-Russen in het Philipsstadion voor een wel zeer lastige opdracht. Dat werd al snel een onmogelijk opgave, met de openingstreffer van Steven Bergwijn na 14 minuten. Tot overmaat van ramp viel bij de bezoekers vedette Alexander Hleb al snel uit met een blessure en scoorde Luuk de Jong nog voor de rust de tweede treffer voor de thuisploeg. Sterspeler Hirving 'Chucky' Lozano zette met een pareltje na 62 minuten de 3-0-eindstand op het scorebord.

Nederland krijgt zo twee teams in de groepsfase van het kampioenenbal, en dat terwijl beide teams voorrondes moesten afhaspelen. Ajax verzekerde zich dinsdag reeds voor het eerst sinds 2014 van de groepsfase. De Amsterdammers speelden dinsdag 0-0 gelijk tegen Dinamo Kiev, maar door de 3-1-zege in de heenwedstrijd was dat genoeg. In de vorige ronde verwezen ze vicekampioen en Bekerwinnaar Standard naar de Europa League. Voor Nederland is het van het seizoen 2010-2011 geleden dat er nog twee clubs in de groepsfase van de CL zaten, PSV is er reeds voor de zestiende keer bij. Ook AEK Athene en Young Boys Bern veroverden dinsdag hun ticket voor de poulefase.

Benfica tegen PAOK was vorige week op een 1-1-gelijkspel geëindigd, maar van spanning was in de terugwedstrijd in Griekenland amper sprake. De thuisploeg klom nochtans snel op voorsprong dankzij een treffer van Aleksandar Prijovic (13.), nadien vond Benfica echter nog vier keer de weg naar de netten. Twee keer werd er via Eduardo Salvio (26 en 50.) van op de stip gescoord, Jardel (20.) en Pizzi (39.) namen de overige twee doelpunten voor hun rekening. De thuisploeg beëindigde de wedstrijd nog met tien na een tweede gele kaart voor Leo Matos, de in België geboren Omar El Kaddouri werd toen naar de kant gehaald. Bij de Portugezen bleef doelman Mile Svilar de hele wedstrijd op de bank.

Rode Ster Belgrado mag voor de eerste keer sinds de oprichting van de Champions League naar de groepsfase. De Europacup I-winnaar van 1991 had voldoende aan een 2-2 gelijkspel op bezoek bij het Oostenrijkse RB Salzburg, dat voor de elfde keer naast de groepsfase greep en er in het seizoen 1994-1995 voor het laatst bij was. Na het scoreloos gelijkspel uit de heenwedstrijd had Munas Dabbur de thuisploeg nochtans op een 2-0 voorsprong gezet, maar twee treffers van El Fardou Ben Nabouhane beslisten er na de pauze nog anders over.