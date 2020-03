PSG wipt bleek Dortmund uit de Champions League in leeg Parc des Princes SVBM

11 maart 2020

22u53 0 Paris Saint-Germain PSG PSG 2 einde 0 BVB BVB Borussia Dortmund Champions League Borussia Dortmund heeft z’n goede uitgangspositie niet kunnen verzilveren. In een leeg Parc des Princes zette Paris Saint-Germain de 2-1-nederlaag uit de heenmatch nog voor de rust recht: 2-0 na doelpunten van Neymar en Bernat. PSG stoot door naar de kwartfinales, Die Borussen zijn uitgeschakeld.

Buiten het stadion hing een zinderende sfeer, maar erbinnen was het 25 minuten wachten tot de eerste mogelijkheid. Cavani kwam alleen voor Bürki, die nog net de openingsgoal kon vermijden. Dortmund - dat zich tot dan erg passief opstelde - was gewaarschuwd. Toch was het amper twee minuten later raak: Neymar werd nauwelijks gedekt bij een hoekschop en kopte de 1-0 tegen de touwen.

Na het doelpunt kantelde de wedstrijd. Dortmund trok naar voren, PSG zakte in. Sancho testte Navas tot twee keer toe, ook Thorgan Hazard probeerde het met een afstandsschot. De bezoekers groeiden in de wedstrijd, maar incasseerden vlak voor de rust een uppercut. Sarabia vond landgenoot Bernat in de zestien. De Spanjaard deponeerde de bal met een punter in de verste hoek. Een mokerslagje voor Die Borussen.

Na de rust nam Dortmund het initiatief, maar kansen creëren bleek o zo moeilijk. Aan de overkant moest Bürki een vrije trap van Di María uit de bovenhoek ranselen. Na een uur gooide Tuchel Mbappé - die op de bank begon na ziekte en een negatieve coronatest - voor de leeuwen. Echte kansen zagen we niet meer, Can kreeg nog een rode kaart onder de neus geduwd na een opstootje met Neymar. Paris Saint-Germain mag blijven dromen van de beker met de grote oren. Zou het dan toch eens lukken?