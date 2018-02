PSG voelt zich bekocht: "Arbiter hielp Real, het is altijd hetzelfde liedje tegen de grote clubs" Glenn Van Snick

15 februari 2018

17u58

Bron: ESPN 63 Champions League Paris Saint-Germain voelt zich bekocht. In de achtste finales van de Champions League zorgde scheidsrechter Gianluca Rocchi voor enkele controversiële beslissingen. "Hij floot overduidelijk in het voordeel van Real Madrid", winden PSG-coach Unai Emery en eigenaar Nasser Al-Khelaifi er weinig doekjes om.

Geen strafschop na handspel van Sergio Ramos, de aalvlugge Kylian Mbappé die een prima kans werd ontnomen omdat de lijnrechter te snel vlagde én enkele omstreden gele kaarten aan het adres van de Parijzenaars. Ref Rocchi hield zich meermaals de frustraties van de Parijzenaars op de hals.

Dat PSG een meer dan gunstige uitgangspositie in de slotminuten uit de handen gaf, was volgens trainer Unai Emery dan ook deels de verantwoordelijkheid van de Italiaanse arbiter. "Hij neigde duidelijk meer om in het voordeel van de Madrilenen te fluiten", stelde de oefenmeester achteraf. "Dat was in alles te zien: de kaarten, de fouten en de penalty's. Enerzijds vond ik de duw van Lo Celso op Kroos geen fout, anderzijds is hands in de zestien toch altijd strafschop? Er werden gisteren verschillende criteria gehanteerd. Twee maten en twee gewichten en zijn beslissingen hielpen ons allerminst", was Emery niet mals in zijn analyse achteraf.

"Genoeg is genoeg"

Maar ook de steenrijke eigenaar van de Franse topclub, Nasser Al-Khelaifi, had weinig goede woorden over voor de arbitrale leiding. "Laten we hier eens over de scheidsrechter spreken", stak de sjeik van wal. "Het is altijd hetzelfde liedje wanneer we tegen de grote clubs spelen. De ref had flagrant een voorkeur voor de Spanjaarden. Akkoord, Real is een goed team, maar genoeg is genoeg. De UEFA moet dringend ingrijpen want zo kan het niet verder", aldus Al-Khelaifi.

De PSG-baas haalde zich de 6-1-pandoering in Camp Nou voor de geest. Ook toen hekelde hij de partijdigheid van de man in het zwart. Door de fenomenale comeback maar ook in de ogen van Al-Khelaifi enkele zeer controversiële beslissingen plaatste Barcelona zich vorig jaar in extremis voor de kwartfinales van het kampioenenbal.