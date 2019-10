PSG-sterren maken kennis met Jan Breydel: “Voor Mbappé en Cavani is het nog te vroeg voor hele match” ODBS

Bron: Belga 0 Champions League PSG demonstreerde op de openingsspeeldag van de Champions League met een 3-0 thuiszege tegen Real Madrid en ging op de vorige speeldag ook winnen bij Galatasaray (0-1). Mits winst in Brugge zit PSG helemaal op rozen. “Ik verwacht een intense en fysieke strijd in Brugge. Ik ben er zeker van dat we hier ons beste niveau moeten halen om te winnen”, aldus PSG-coach Thomas Tuchel in het Jan Breydel.

“Club speelde gelijk tegen Galatasaray en stond 0-2 voor in Madrid. Dit seizoen zijn ze nog ongeslagen. Dan kan je niet op voorhand zeggen dat je hier zomaar kan komen winnen. We hebben heel veel respect voor deze tegenstander. Er zit enorm veel energie in dat team en ze spelen met durf. Ze storen hoog en het is dan aan ons om onder die druk uit te komen. Het zal bikkelen worden.”

Bij de Parijzenaars ontbreken Neymar, Thilo Kehrer, Julian Draxler en Idrissa Gueye. Kylian Mbappé en Edinson Cavani zijn er dan weer opnieuw bij, maar kunnen nog geen hele wedstrijd aan. “Voor Kylian is het nog te vroeg om negentig minuten te spelen. Hetzelfde verhaal bij Cavani. Nu moeten we bekijken of ze de wedstrijd zullen starten, of invallen. De definitieve elf voor morgen/dinsdag heb ik nog niet. Ik heb wel enkele ideeën over hoe we het kunnen aanpakken en ik wil de laatste training afwachten. Het is al goed dat ze er opnieuw bij zijn. Hun afwezigheid hebben we vooral als team goed opgevangen. Met Mbappé en Cavani erbij zijn we sterker.”