PSG door het dolle heen na behalen van finale: Neymar gangmaker bij feestende aankomst op hotel, fans komen massaal samen in Parijs ABD

19 augustus 2020

06u55

Bron: Twitter 6 Champions League De eerste finale ooit voor PSG. Dát moet gevierd worden, vonden de supporters van de Franse topclubs. Zij kwamen met duizenden samen in Parijs. In Lissabon, waar de De eerste finale ooit voor PSG. Dát moet gevierd worden, vonden de supporters van de Franse topclubs. Zij kwamen met duizenden samen in Parijs. In Lissabon, waar de gewonnen halve finale tegen Leipzig (0-3) plaatsvond, waren Neymar en Mbappé dan weer door het dolle heen.



Paris Saint-Germain was een maatje te groot voor Leipzig. 0-3 werd het in het Estádio da Luz in Lissabon, na een masterclass van Neymar en Di Maria. De eerste Champions League-finale in de clubgeschiedenis is een feit. Dat leidde tot dolle taferelen in de kleedkamer van de Fransen. Zo bouwden supersterren Neymar en Mbappé zij aan zij een feestje.

Vooral de eerste liet zich gelden, feesten is Neymars tweede natuur na voetbal. Toen PSG met de bus aankwam bij het Myriad Hotel in Lissabon was de Braziliaan dé grote gangmaker. Genieten van het moment, vanaf morgen ligt de focus weer volledig op de finale van komende zondag tegen Bayern München of Olympique Lyon.

(Lees verder onder de tweets)

¿La llegada de PSG al hotel? Un completo descontrol. Pero... ¿cómo arrancó todo? ¡CUANDO NEYMAR PUSO AL @dipypapa! pic.twitter.com/Q50BSVSNcv SportsCenter(@ SC_ESPN) link

CHAMPIONS LEAGUE FINAL 😭😍 Kylian Mbappé(@ KMbappe) link

Ook in Parijs waren er straffe beelden te zien. Duizenden supporters kwamen er samen om het behalen van de finale te vieren. Aan het Parc des Princes. En zelfs op de Champs-Élysées. Aan bengaals vuur ook geen gebrek. Coronaproof was het allerminst. Behalve dan voor degenen die het toeterend vanuit de auto meemaakten.

Bernat offre le troisième but au Paris Saint-Germain.

Le Parc des Princes s'enflamme. #RBLPSG pic.twitter.com/1Rju7o38ay Ardit Luciano(@ Ardit_Luciano_) link

PARIS - Le PSG s’impose 3-0 contre le RB Leipzig et se qualifie en finale de la ligue des champions. Scène de fête sur les Champs-Elysées pour les supporters. #RBLPSG pic.twitter.com/82At8yeBYp Clément Lanot(@ ClementLanot) link

