PSG doet zijn plicht: Galatasaray afgeslacht met forfaitcijfers LPB

11 december 2019

22u50 2 Paris Saint-Germain PSG PSG 5 einde 0 GAL GAL Galatasaray

Ongerust dat PSG vanavond zijn plicht niet zou doen, moesten ze zich in Brugge nooit maken. Van een B-team was geen sprake: de Parijzenaars begonnen tegen Galatasaray met Neymar, Mbappé en Icardi in de basiself. PSG domineerde van bij het begin, een sterke Muslera hield de illusie op een Turkse stunt een halfuur levendig. Toen mepten goals van Icardi en Sarabia de bezoekers binnen de drie minuten KO. Jan Breydel verwelkomde het nieuws met de glimlach. Na de pauze geen wijziging in het spelbeeld. PSG speelde voor gulzige kat, Galatasaray was de radeloze muis. Neymar, Mbappé en Cavani dikten de score aan tot 5-0. PSG stoot met 16 op 18 als groepswinnaar door naar de achtste finales. Galatasaray is Europees uitgevoetbald.

