PSG-coach Emery wil dat zijn team tegen Anderlecht "complete match" speelt

Champions League De sterren van Paris Saint-Germain geven morgenavond (20u45) Anderlecht partij op de derde speeldag in de Champions League. "We zijn hier om drie punten te pakken, met respect voor de tegenstander", zo zei PSG-coach Unai Emery op de persconferentie daags voor de wedstrijd.

Neymar, Kylian Mbappé en co. zijn volgens Emery met respect voor paars-wit afgezakt naar het Constant Vanden Stockstadion. "Alle teams die Champions League spelen, hebben dat verdiend", stelde de Spanjaard. "Historisch gezien is Anderlecht een grote club. Het klopt dat ze niet goed zijn begonnen aan het kampioenenbal en de competitie. Maar uit onze analyses blijkt dat het een goede ploeg is, met een nieuwe coach die het Belgisch kampioenschap heeft gewonnen met AA Gent. Morgen krijgen ze een mooie kans, met hun supporters achter hen."

"We werken niet alleen op balbezit, maar ook op druk zetten", verklaarde Emery. "Anderlecht is in staat om met de lange bal te spelen, en te rekenen op de afvallende bal. Maar ze kunnen ook combinatievoetbal aan. We zijn voorbereid op alles. Het is ons doel om een complete match te spelen, tactisch en individueel. In elke wedstrijd willen we de sterkte van ons team tonen."

Paars-wit staat na nederlagen tegen Bayern München (3-0) en Celtic (0-3) met 0 op 6 vierde en laatste in groep B. PSG leidt met het maximum van 6 punten na ruime zeges tegen Celtic (0-5) en Bayern (3-0). "Of we morgen de kwalificatie al zo goed als kunnen veiligstellen? Daar denken we niet aan. We zijn hier om drie punten te pakken, met respect voor de tegenstander", besloot Emery.

Zaterdag won PSG niet zonder moeite met 1-2 op het veld van Dijon, na twee doelpunten van Rode Duivel Thomas Meunier. De 23-jarige Marquinhos droeg toen de aanvoerdersband bij afwezigheid van Thiago Silva. "Het is voor mij een hele eer om kapitein van PSG te zijn", zei de Braziliaanse verdediger. "Na de lastige match tegen Dijon staan we weer met beide voeten op de grond. We hebben geanalyseerd wat er beter kan. Of we al met onze gedachten bij de clasico van zondag tegen Marseille zitten? Neen, we moeten professioneel zijn en eerst aan morgen denken."



Thiago Silva hoeven de Brusselaars alvast niet te vrezen. De Braziliaanse aanvoerder is niet afgereisd naar België omdat hij nog sukkelt met een dijblessure. Edinson Cavani, Marco Verratti, Thiago Motta en Layvin Kurzawa waren ook onzeker, maar zouden normaal gezien speelklaar geraken.

