PSG-coach Emery: "Kende Anderlecht als kind al" Stijn Joris

23u08 0 REUTERS Champions League PSG-coach Unai Emery dropte meermaals het woord respect op zijn persconferentie. Gemeend of louter uit beleefdheid, we laten het in het midden. De Franse pers koos voor iets meer arrogantie. Links en rechts dook op dat Dijon - de huidige nummer 19 van de Ligue 1 en zaterdag nog tegenstander van PSG - een kwaaiere klant is dan Anderlecht. Die vraag ontmijnde Emery.

"Anderlecht is een club met een rijke geschiedenis. Als kind keek ik vaak naar het Spaanse voetbal, maar ook Anderlecht was me toen al bekend. We hebben heel veel respect voor alle clubs uit de Ligue 1 én Europa."



Emery kent trouwens zijn pappenheimers. "Het klopt dat Anderlecht niet al te best aan de Champions League begon en ook geen goede start nam in de competitie. Toch merkten we tijdens onze analyses op dat er veel kwaliteit is. Ze hebben ook een nieuwe coach die twee jaar geleden nog kampioen werd met Gent. Hij zal zijn ervaring en enthousiasme gebruiken om er een lastige match van te maken. We zullen 100 procent moeten zijn."



Ook de spelers van Anderlecht heeft Emery wel degelijk bestudeerd. "Anderlecht heeft de kwaliteiten om op verschillende manieren te spelen. Ze hebben een echte goaltjesdief voorin, met Trebel iemand met een goede linker en Onyekuru zorgt voor diepgang om er maar enkele te noemen."

EPA