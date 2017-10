Proto krijgt er drie binnen in Camp Nou, Juventus in extremis voorbij Sporting 22u37 0 REUTERS Champions League Onze Olympiakos-Belgen zijn er niet in geslaagd om te stunten in Camp Nou. Een niet zo groots Barcelona haalde het eenvoudig met 3-0-cijfers. In de andere match in groep D hield Juventus dankzij een goal van Mandžukic in extremis de punten thuis tegen Sporting CP.

Barcelona-Olympiakos, dat betekent een doelpuntenfestival, horen we u zeggen. Viel dat toch even tegen. Messi en co hadden dan wel continu de bal, grote kansen voetbalde de Spaanse koploper in het eerste halfuur niet meteen bij elkaar. De Grieken - met Proto, Vadis en Gillet meer dan Belgisch getint - stonden stevig in de organisatie. Olympiakos-verdediger Nikolaou ging de thuisploeg met een own-goal dan maar een handje helpen. Het 19-jarig talent gleed de bal onfortuinlijk in doel. Vlak voor rust vielen de Blaugrana met tien na een tweede gele kaart voor Piqué. De Spanjaard werkte de bal (al dan niet bewust?) met de hand binnen.



De thuisploeg kwam er na de koffiepauze evenwel niet door in de problemen. Op het uur was het moment van Messi namelijk aangebroken. Vanop het halve maantje krulde 'De Vlo' een vrije trap fraai binnen. Voor "Leo" was het zijn honderdste doelpunt in alle UEFA-competities samen, zijn 97e in de Champions League, al zag Proto er hier niet al te secuur uit.



De veer bij Olympiakos was nu helemaal gebroken. Messi dribbelde vijf minuten later de hele verdediging tureluurs, waarna Diagne de bal koelbloedig binnentrapte. 3-0. De late eerredder van Nikolaou - die zo zijn fout ietwat goedmaakte - is louter een voetnoot in de makkelijke zege van Barcelona.

Getty Images

AP

Mandžukic redt Juventus

Ook in Turijn was de openingsgoal een eigen doelpunt. Buffon verwerkte een schot van Martins tegen de benen van Alex Sandro, waardoor de bal over de lijn rolde. Juventus ging vervolgens gretig op zoek naar de gelijkmaker, en kreeg deze via een knappe vrije trap van Pjanic. De Bosniër herstelde zo nog voor de rust orde op zaken. 1-1.



In het tweede bedrijf waren de kansen vooral voor Higuan, maar het kanon van de Argentijnse doelpuntenmachine bleef dit keer stil. Mario Mandžukic to the rescue dan maar. Een voorzet van Douglas Costa werd staalhard binnengekopt door de rijzige Kroaat. Het kostte bloed, zweet en tranen, maar verdiend was het wel. 2-1 was dan meteen ook de eindstand. Met 9 op 9 gaat Barcelona alleen aan de leiding. Juventus is tweede met zes punten. Sporting telt vier punten, Olympiakos is puntenloos laatste.

Photo News