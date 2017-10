Proto en Olympiakos-Belgen pakken punt tegen Barça, Nainggolan en Roma vernederen Chelsea 23u26

Bron: Belga 0 EPA Champions League Het AS Roma van Radja Nainggolan heeft vandaag op de vierde speeldag van de Champions League met 3-0 van Chelsea gewonnen. Bij Olympiakos sleepten vier landgenoten een gelijkspel uit de brand tegen Barcelona.

Radja Nainggolan nam het met Roma op tegen Chelsea, met Thibaut Courtois en Eden Hazard in de basis. Stephan El Shaarawy (1.) bracht de thuisploeg meteen op voorsprong, en op aangeven van Nainggolan verdubbelde hij nog voor de rust (36.) de score. Hazard wrong ondertussen enkele kansen de nek om. Diego Perotti (63.) dikte in de tweede helft nog aan tot 3-0, Courtois belette dat de afgang nog pijnlijker werd. Michy Batshuayi mocht een kwartier voor tijd invallen voor Alvaro Morata.

Nieuw debacle Atlético

Atletico Madrid moest het in eigen huis tegen Qarabag zonder de geblesseerde Yannick Carrasco doen. Michel (40.) bracht de Azeri's verrassend op voorsprong. Thomas Partey (56.) maakte na de rust gelijk. Roma wordt leider met acht punten, Chelsea telt er zeven. Atletico heeft slechts drie punten, Qarabag twee.

Proto houdt Messi op brilscore

Thomas Vermaelen haalde bij Barcelona voor het eerst dit seizoen de bank in de Champions League. Bij tegenstander Olympiakos begonnen Silvio Proto, Bjorn Engels en Vadis Odjidja, terwijl Guillaume Gillet pas een kwartier voor tijd mocht invallen. De vier Belgen pakten verrassend hun eerste punt van het seizoen in een doelpuntloos gelijkspel. Barça is in Groep D eerste met tien punten, Juve heeft er zeven, Sporting Lissabon 4 en Olympiakos één.

Nipte zege Bayern

In de groep van Anderlecht ontving Celtic, met Dedrick Boyata in de ploeg, Bayern München. Jonge aanvaller Kingsley Coman (21) bracht de bezoekers na 22 minuten op 0-1. Callum McGregor (74.) maakte gelijk, maar net daarna sleepte Javi Martinez (77.) de zege binnen voor de Duitsers.

