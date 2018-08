Preud'homme zwaar ontgoocheld: "Mijn spelers hebben het moeilijk om een tactisch plan te volgen" Mathieu Goedefroy en Glenn Van Snick

14 augustus 2018

22u57

Bron: Q2 en eigen berichtgeving 0 Champions League Michel Preud'homme was zichtbaar ontgoocheld na de 3-0-nederlaag tegen Ajax. Zijn groep moest het ontgelden in een eerste reactie bij Q2. "Ik wil iets neerzetten, maar mijn spelers hebben moeilijkheden met tactische trainingen", aldus de Standard-coach. Ook voor onze camera reageerde hij verslagen: " We verdienen absoluut geen plek in de Champions League, maar we zijn er om iets nieuws op te bouwen."

"We hebben op dit moment niet het niveau om Ajax te kloppen. Zo simpel is het en we moeten dat durven toegeven", doet Preud'homme zijn analyse aan de microfoon van Q2. "In plaats van druk te zetten, speelden we aan twee kilometer per uur en op twee meter van de man. Zo kan je geen druk zetten. Uit de heenmatch wisten we dat Ziyech en Tadic naar de linkerkant uitweken om daar een meerderheid te creëren. Ik posteer daar Agbo om de rechtsback en centrale verdediger bij te staan, maar onze hele rechterflank liep constant uit positie. Dat begon met Carcela die geen druk zette en zo werd het moeilijk voor de rest. We probeerden datgene uit de heenmatch na te bootsen, maar dat lukte niet."

Of de oefenmeester dan teleurgesteld was dat zijn spelers op het veld zelf niet bijstuurden om dat euvel op te lossen? "Kijk, wij proberen iets neer te zetten, maar ik zie steeds meer dat mijn spelers het moeilijk hebben om tactisch te trainen of een tactisch plan te volgen. Als je op een bepaald niveau speelt, moet dat wel lukken. Je komt niet zomaar op het veld om iets te doen. Ik heb dat ook aangehaald aan de rust, maar meteen pakken we weer een goal aan die rechterkant. Uiteindelijk kwam het eergevoel wel op en begonnen we duels te winnen, maar dan schieten we tweemaal op de lat. Op dit niveau moet je gewoon scherp zijn vanaf de eerste minuut. Willen afzien, niet gewoon op het veld staan."