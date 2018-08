Preud'homme voor terugwedstrijd tegen Ajax: "We hebben thuis bewezen dat we ze pijn kunnen doen" Redactie

13 augustus 2018

23u03 0 Champions League Mag Standard nog verder dromen van de Champions League? Op die vraag krijgen we morgen in Amsterdam een antwoord. Trainer Michel Preud'homme gelooft alvast wel dat de Rouches Ajax kunnen uitschakelen.

Standard trekt met een 2-2-gelijkspel in de voetbalzak naar de Johan Cruijff Arena voor de terugwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League. "Het stadion is uitverkocht", verwacht Preud'homme alvast een heksenketel. "Er zal dus veel sfeer zijn. We zullen het hoofd koel moeten houden en we moeten proberen om het spel in handen te nemen."

"We hebben thuis bewezen dat we hen op bepaalde momenten pijn konden doen", ging 'MPH' verder op zijn persconferentie. "We gaan proberen om morgen hetzelfde te doen. Tot dusver creëerden we in elke wedstrijd kansen, maar we moeten beslissender zijn met de laatste pass."