Preud'homme is tevreden: "We gaan evenveel lef tonen in Amsterdam" GVS

07 augustus 2018

22u32

Bron: Q2 0 Champions League Michel Preud'homme was uiteraard tevreden. Over de uitslag én over het spelbeeld in de heenmatch van de Champions League tegen Ajax. Uitblinker Marin vond dat de Rouches zelfs meer verdienden dan het 2-2-gelijkspel, voor Ajax-spits Huntelaar is het resultaat terecht.

"Eigenlijk was er qua kwaliteit amper een verschil tussen onze eerste en onze tweede helft", stelt Standard-trainer Michel Preud'homme. "We hadden zo veel mogelijkheden om hen in het eerste halfuur pijn te doen, maar dat deden we niet. We speelden wel goed tussen de twee grote rechthoeken, maar doen er uiteindelijk niets mee. Na rust scoorden we dan wel."

"2-2 is goed voor het vertrouwen van de spelers", gaat Preud'homme verder. "Als je tegen Ajax met hun kwaliteiten kan terugkomen is dat zeer positief. Ik had een plan, zag in Het Laatste Nieuws dat Aad de Mos eigenlijk dezelfde tactische analyse deed, dus zei ik meteen tegen Emilio Ferrera: 'kijk, dat moeten we doen'."

De oefenmeester kwam ook terug op zijn gouden wissels. "Ik rekende op Sá voor de stilstaande fases. Helaas kwamen die er amper. Sá was eigenlijk nog niet klaar. Maar ik wist dat ik met Emond en Djenepo twee wissels had die nieuwe impulsen konden brengen. Ik rekende daar op toen Ajax moe werd. Dat heeft gewerkt."

En nu? "Kijk, ze hebben nog steeds meer kwaliteit. Maar in voetbal is er altijd een kans. Dat hebben we nu getoond. En we gaan dezelfde lef tonen in Amsterdam. Dus waarom zou een nieuwe zege niet kunnen?"

Marin: "Verdienden misschien meer"

Ook Răzvan Marin deed zijn zegje. "De tweede helft speelden we een pak beter", aldus de Roemeense middenvelder. "Ook voor de rust hadden we wel kansen, als we die afmaken is het resultaat helemaal anders. Maar we gaan dankzij de 2-2 nu naar Amsterdam om onze kansen te verdedigen en hopelijk de klus te klaren. We komen terug van een 0-2 tegen een Ajax dat kwalitatieve spelers heeft. Dat is goed. Maar we verdienden misschien meer."

Huntelaar: "Iedereen moet zijn taken blijven uitvoeren"

Ajax-spits Huntelaar had een gemengd gevoel bij het gelijkspel. "Als je 0-2 voorstaat moet je de klus natuurlijk altijd klaren. Op het laatste verdedigen we dan de 1-2, maar we zijn dan iets te gretig. Je wil dan kleine foutjes herstellen met die penalty tot gevolg. Iedereen moet natuurlijk zijn taken blijven uitvoeren. De tweede helft was minder dan onze eerste, dat heeft ook met de vermoeidheid en hitte te maken. Maar we moeten ons daar door sleuren, dat moet gewoon beter."

"Maar 2-2 is geen slechte uitslag", weet ook de aanvaller. "Misschien gezien het spelbeeld wel terecht. We moeten het thuis nu afmaken. Ik op dreef? Ik voel me goed ja. Ik wil gewoon lekker voetballen en nu thuis winnen."