Precies 50 jaar na de vliegramp van München: de eerste CL-triomf van Cristiano, dankzij de ontroostbare John Terry

21 april 2020

21 april 2020

Champions League Normaal kreeg u deze weken de kwartfinales van de Champions League op de buis, en aan het eind van de maand ook nog eens twee halve finales. Nu u het beste voetbal van de planeet moet missen, doken wij in het archief. Vandaag: de eerste Champions League-trofee voor Cristiano Ronaldo.



Luzniki.

‘t Was de eerste Europese finale in Rusland. Man United-Chelsea.

Manchester United moést wel winnen. Precies 50 jaar na de vliegramp van München, waarbij het vliegtuig van British European Airways, met aan boord de ploeg en de staf van Manchester United, supporters en pers, crashte tijdens het opstijgen.

Chelsea had enkele maanden voordien José Mourinho ontslagen en vervangen door Avram Grant.

Het is de eerste Champions League-trofee voor Cristiano Ronaldo - dan 23 -, die in 2008 ook zou worden verkozen tot Europees en Wereldvoetballer van het jaar.

Cristiano opende score. Lampard maakte gelijk. En we gingen na 120 minuten strafschoppen nemen. Deze finale is niet zozeer het verhaal van Cristiano, maar wél dat van John Terry...

Want, Ronaldo miste zijn elfmeter, en bij 4-4 kon John Terry - als laatste strafschopnemer voor de Blues - Chelsea het delirium in trappen.

Het regende pijpenstelen in Luzniki. De grasmat was een glijbaan geworden.

Terry liep aan... gleed uit... en trapte op de paal.

Maar John Terry had nooit die laatste penalty moeten nemen. Die eer was voorzien voor Didier Drogba. Maar de Ivoriaan werd in de verlengingen uitgesloten. Terry nam zijn plaats in op het briefje van Grant.

De reeks penalty’s ging door, en finaal stopte Edwin van der Sar die van Nicolas Anelka - de Fransman had al eens de Champions League gewonnen met Real Madrid.

Terry was na afloop ontroostbaar. Hij huilde voor de draaiende camera’s.

Drie dagen na de finale werd Grant ontslagen.

Cristiano Ronaldo zou nog één seizoen voetballen voor Man U en trok daarna naar Real Madrid, waarmee hij nog viermaal EC1 zou winnen.

