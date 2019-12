Pottenkijkers niet welkom: Real Madrid huurt volledig hotel af Redactie

10 december 2019

20u13 0

Real Madrid landde vanmiddag op Brugse bodem. Spelers en entourage van de ‘Koninklijke’ verblijven in Hotel Van der Valk in Oostkamp. Wie dacht af te zakken om er een glimp op te vangen van Zinédine Zidane en zijn mannen, is eraan voor de moeite. De Spaanse grootmacht heeft het hotel immers helemaal afgehuurd, zo leert een banner die aan de oprit van het hotel werd bevestigd. “Helaas zijn wij vandaag gesloten voor reguliere gasten, dit i.v.m. een besloten evenement. Onze excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip”, staat er te lezen. ‘t Is de eerste keer dat een Europese opponent van Club dergelijke stap onderneemt.