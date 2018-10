Porto graait volle buit mee uit Moskou, Galatasaray en Schalke scoren niet Redactie

24 oktober 2018

22u55 0 Lokomotiv Moskou LOK LOK 1 einde 3 POR POR FC Porto

In groep D staat FC Porto alleen aan de leiding na een 1-3-overwinning bij Lokomotiv Moskou. De thuisploeg kreeg al snel een uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen, maar Hernandes vond vanop de stip ene Iker Casillas op zijn weg. Ook de Portugezen kregen een strafschop en Maréga nam het geschenk wél in dank aan. Herrera maakte er wat later ook 0-2 van, al sputterde de thuisploeg wel nog even tegen na een knappe goal van Anton Miranchuk. Kort ontnam Jesús Coronoa de Russen alle hoop door er met een harde knal vanuit een scherpe hoek 1-3 van te maken. Porto heeft zo zeven punten, Lokomotiv is puntenloos laatste.

Om de tweede plaats lijkt het dus vooral een strijd te worden tussen Galatasaray en Schalke 04. Die speelden vanavond in Istanboel 0-0 gelijk en daar mocht vooral de thuisploeg tevreden mee zijn. Zo claimden de Duitsers (niet eens onterecht) tot tweemaal toe tevergeefs een strafschop en werd een goal van Embolo afgekeurd wegens buitenspel. Schalke heeft zo vijf punten, Galatasaray volgt met eentje minder.