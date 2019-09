POLL. Wie wint dit seizoen de Champions League? Redactie

17 september 2019

Het is ieder jaar in september weer een mooie discussie: welke club is de topfavoriet voor de eindzege in de Champions League?

De afgelopen vijftien jaar waren er dertien verschillende finalisten in de Champions League, maar clubs als Arsenal en AC Milan doen inmiddels al een paar jaar niet meer mee in het belangrijkste clubtoernooi van Europa. Real Madrid won de Champions League in vier van de laatste zes seizoenen, maar ging er vorig seizoen hard af tegen Ajax. De ploeg van Erik ten Hag was vorig seizoen enkele seconden verwijderd van een plek in de finale, maar zal dit seizoen moeten bewijzen een blijvertje te zijn in de Europese elite.

Poll Wie wint de Champions League? Ajax

Liverpool

Manchester City

Paris Saint-Germain

Juventus

Bayern München

FC Barcelona

Tottenham Hotspur

Real Madrid

Atlético Madrid Ajax 2%

Liverpool 16%

Manchester City 27%

Paris Saint-Germain 2%

Juventus 15%

Bayern München 3%

FC Barcelona 24%

Tottenham Hotspur 2%

Real Madrid 7%

Atlético Madrid 2%